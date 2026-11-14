西乙｜FC安道爾門將出迎撞死特內里費球員　被判停賽12場

西班牙乙組聯賽（西乙）FC安道爾門將奧禾奴（Jesus Owono）早前在比賽中出迎撞斃對手特內里費前鋒米基爾（Jesus de Miguel），被西班牙足總（RFEF）紀律委員會判罰停賽12場。FC安道爾本月2日作客特內里費，赤道畿內亞國腳奧禾奴衝出禁區，試圖解圍高空球時，與米基爾猛烈碰撞，當場領紅牌被逐，迪米基爾其後送院深切治療，翌日不幸離世。



FC安道爾門將奧禾奴。（Getty Images）

西班牙足總紀律委員會周五發表聲明指，根據球證報告，奧禾奴在皮球仍在比賽範圍內時，以過度力量用腿猛烈撞擊對手胸部，因此被逐離場。奧禾奴的行為已構成紀律準則第102條的嚴重違規，即在比賽中對對手實施暴力行為並造成嚴重傷害。委員會依規定處以最高處分的12場禁賽，並附加第52條規定的相關罰款。

米基爾受傷前的比賽英姿。（路透社）

現年25歲的奧禾奴上周透過球會發表聲明，坦言正經歷人生最艱難的日子：「我很難找到適當的言語，也很難消化所發生的一切。對於米基爾的離世，我感到極度悲痛，心裏一直想着他、他的家人，以及所有愛他的人。」

米基爾受傷倒地一刻。（路透社）

事件發生後，奧禾奴已退出本周赤道畿內亞對津巴布韋的非洲國家盃外圍賽名單。FC安道爾總教練文素（Carles Manso）表示，奧禾奴尚未決定何時重返賽場，球會將給予他充分的時間與空間。奧禾奴日前也坦言，自己正經歷人生中最艱難的時刻，有消息更指他有意高掛鞋靴退出球壇。赤道畿內亞足總則表示他正承受極大的悲痛與哀傷。在米基爾離世後，網民群起指摘奧禾奴，甚至罵他為「殺人兇手」。

米基爾接受治理後被立即送院。（路透社）

西班牙警方早前已在司法監督下，就事件展開調查，西班牙《馬卡報》早前引用西班牙法例指出，奧禾奴有機會以「嚴重疏忽誤殺」罪名被起訴， 如罪名成立可被監禁1至4年。

米基爾與對手門將相撞一刻影片：