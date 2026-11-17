匹克球近年風靡全球！隨著多個場地落成及商業活動的大力推廣，香港越來越多人加入這項熱門運動，更孕育出許多專業球手參與各項賽事。各位熱愛匹克球的朋友，現在又有機會大展身手！



由中國香港網球總會主辦、中信銀行(國際)冠名贊助的「信銀國際匹克球公開賽2026」，現正公開接受報名。賽事將於11月28及29日週末兩日，假香港鄉村俱樂部盛大舉行。今屆賽事設有男子及女子雙打，分別有32隊參賽隊伍，並分為「50+」及「公開賽」兩個組別。預計將吸引眾多高手參賽，現場氣氛一定刺激又好玩！

為鼓勵大家踴躍參與，01空間特別加推信用卡專屬優惠！現在只需透過01空間直接報名，正價報名費為港幣1,000元，而信銀國際客戶則可以優惠價港幣800元報名。名額有限，額滿即止！立刻把握機會報名，一起參與這場體壇盛事！

賽事資料

• 地點：香港鄉村俱樂部（香港島深水灣黃竹坑道188號）

• 報名費用：港幣1,000元（信銀國際客戶優惠價：港幣800元）

• 賽事賽制：小組單循環及淘汰賽（詳情請參閱賽例）

• 獎項：每支勝出隊伍均可獲頒獎牌兩枚及以下獎金

冠軍：港幣6,000

亞軍：港幣3,000

季軍：港幣1,000

比賽日程及組別

• 2026年11月28日（星期六）：50+組（男子雙打及女子雙打）

• 2026年11月29日（星期日）：公開組（男子雙打及女子雙打）

報名詳情

• 截止報名日期：2026年11月22日（星期日）

• 報名連結：信銀國際匹克球公開賽2026 （信銀國際客戶優惠碼：CNCBI800）

名額有限，額滿即止！比賽時間表及詳細賽例將於報名截止後公佈。

（資料由客戶提供）