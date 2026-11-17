趁着國際賽期，國足連番於主場約戰友賽，日前便以2：0擊敗馬來西亞，終止三連敗頽勢，今天則迎來西亞隊伍巴林，可望乘勝追擊，再贏一場。

（球賽編號：FB9104，11月17日 20:00開賽）



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國足在上次國際賽期友賽，接連不敵新西蘭、巴勒斯坦及塔吉克，顏面盡失，但那段期間不少主將都要參戰愛知．名古屋亞運，而這班亞運銅牌功臣今次已歸隊，上場在肇慶對馬來西亞時，便憑王玉棟及張玉寧兩名亞運腳的入球，以兩球淨勝對手。

22歲新晉門將李昊，反應奇快，擅長撲救，有助加強國足的防守力。（Getty Images）

值得一提的是，國足主帥今仗換上了之前在亞青盃及亞運都有出色表現的門將李昊擔任正選，這名22歲小將也不負所託，全場表現穩健，當中86分鐘更連環撲出大馬的近射，保持不失。

巴林上場亦於肇慶友賽，以3：1擊敗也門，不過他們之前狀態一般，於海灣盃3戰全敗。現時巴林國際足協排名為97位，僅比國足低兩位，實力相若。

巴林（白衣）過去9次面對國足，只錄得4和5負，包括去年的世界盃外圍賽主客都以0：1落敗。（Getty Images）

不過，國足歷來對陣巴林9次，卻錄得5勝4和的不敗戰績，往績佔盡上風，加上今場有地利，亦有新晉門將李昊這人和，相信可望再傳捷報，但考慮國足攻力一般，因此「入球小」也屬不二之選。

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