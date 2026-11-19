美職季後賽將於香港時間周五早上展開，法國名將基沙文率領奧蘭多城在外卡賽主場迎擊 ⁠FC辛辛那提，力爭殺入正賽首圈。

（球賽編號：FB9079，11月20日 08:30開賽，Apple TV直播）



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先溫故知新一下，美職季後賽設外卡賽，東西岸第8及第9位對壘，勝方躋身首圈，亦即岸區8強，8強採3場2勝，之後4強、岸區決賽，以至東西岸總決賽等，都是一場過。

基沙文今季常規賽為奧蘭多成上陣18場，已交出14入球及7次助攻的成績。（路透社）

奧蘭多城今季在基沙文帶領下，以34戰46分於常規賽排東岸第8位，險獲季後賽外卡資格。基沙文雖已年屆35歲，但藉着靈巧的技術與出色的位置感，在常規賽上陣18場，已交出14球及7次助攻，表現搶鏡。

至於FC辛辛那堤在常規賽與奧蘭多城同分，因得失球差不及而排第9，今仗也因而失去主場之利。FC辛辛那堤陣中的靈魂人物是「10號仔」艾雲達（Evander），這名巴西中場今季常規賽取得14個入球及13次助攻。

艾雲達今季貢獻了14個入球及13次助攻，是FC辛辛那堤的進攻泉源。（路透社）

奧蘭多城近5次與FC辛辛那堤對壘，只取得1勝2和2負，稍落下風，但他們今季主場表現不俗，17場主場常規賽錄得10勝3和4負，今仗也可以看高一線。

皇家鹽湖城在常規賽最後5場，錄得4勝1負，士氣正盛。（路透社）

同日還有西岸外卡大戰，由西雅圖海灣者主場對皇家鹽湖城。鹽湖城在常規賽最後5場出盡全力，取得4勝1負，趕上季後賽尾班車；他們近10場對海灣者亦錄得5勝2和3負，往績佔優，今仗受讓值博，可取 [+1] 客勝。

西雅圖海灣者進攻能力一般，今季未有球員取得雙位數入球。（路透社）

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