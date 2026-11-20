國際賽期後，英超重燃戰火，榜首的阿仙奴今周作客紐卡素，力爭擴大領先優勢，繼續向衛冕之路進發。

（球賽編號：FB8899，11月22日 01:30開賽，Now 621直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50079814

趁着曼城英超三連敗，加上利物浦及車路士等勁旅正在重建，阿仙奴以一波聯賽五連勝，重登榜首，現時以10戰得27分領導群雄，領先較次席的白禮頓5分，比第3位的「藍月亮」更多6分。

阿仙奴門將大衛拉耶今季表現穩健，聯賽上陣10場，有7場力保不失。（路透社）

「兵工廠」今季進攻未算上力，但加入了中堅安斯干沙及防中般奴古馬雷斯等新兵後，防守比上季更穩健，10戰僅失了5球，而門將大衛拉耶在其中7場更保持「清白之軀」。

紐卡素今季換了新帥查斯素，在季初5場不敗後，近況回落，近3場只取得1和2負。「喜鵲」今季賣走了哥頓、古馬雷斯及當拿迪等主力後，陣式戰術仍未成形，10場聯賽過後只得12分，排第12位，表現一般。

紐卡素今季進攻力弱，翼鋒哈維班尼斯射入兩球，已算表現較佳的一個。（路透社）

阿仙奴近3次面對紐卡素，錄得全勝，其中兩次贏1：0；值得留意是，兵工廠今季聯賽作客取得4勝1負，4場勝仗中有3場贏1：0，因此今仗除「客勝」穩開外，波膽也可考慮1：0。

詳情請按： https://bit.ly/48dFYeH