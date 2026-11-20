在英超跌落了降班區的曼聯，趁着國際賽期，炒掉了主帥卡域克，改聘前熱刺及車路士領隊普捷天奴接掌帥印；普帥第一擊，卻要作客晏菲路球場，惡鬥利物浦。

（球賽編號：FB8898，11月23日 00:30開賽，Now 621直播）



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曼聯今季英超出戰10場，近獲一勝，以1勝5和4負得8分的成績排「尾三」，儘管近兩場取得1勝1和，但卡域克仍然難保帥位。

般奴費南迪斯近兩仗都有入球，是曼聯的取分之匙。（路透社）

曾執教修咸頓、熱刺及車路士等英超球隊的普捷天奴，執教經驗豐富，也熟悉英超賽場環境，但他能否帶領曼聯從低谷反彈？普帥過往19次面對利物浦，戰績是3勝5和11負；近5次成績則是1勝4負，當中4次總入球少於4球，往績上難予人信心。

利物浦今季亦由新帥伊拉奧拿領軍，球隊上仗力挫水晶宮，中止兩連敗；紅軍表現愈見進步，尤其貴價射手伊沙克今季回勇，於聯賽上陣9場，攻入7球。

利物浦前鋒伊沙克今季表現回勇，聯賽上陣9次，攻入7球。（路透社）

雖然普帥對利物浦往績一般，但曼聯去季「雙殺」紅軍，近3次作客晏菲路亦未嘗敗績，取得1勝2和， 今仗也有可能搶分而回。另外，「紅魔鬼」近3次面對利物浦，都是先開紀錄的一隊，今仗也可吼他們率先入波。

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