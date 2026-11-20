曼聯新帥普捷天奴（Mauricio Pochettino）周四於卡靈頓訓練基地，首度帶領球隊操練，期間遭一架無人機於高空偷拍，長達12分鐘的高清訓練片段更被放上網。球會拒絕評論保安漏洞，普捷天奴則專注於為曼聯重新建立球隊文化，希望球員能重新享受足球。



普捷天奴首度在卡靈頓基地帶領球隊操練。（Getty Images）

一個名為「CC Overview」的YouTube頻道周四卻上載了這段長達12分鐘的偷拍片段，並指卡靈頓上空並非受限制空域，其無人機完全符合民航局（CAA）法例。其實曼聯早於6年前已在基地外圍豎立警告牌，嚴禁外來無人機在附近飛行，以免洩露最高戰術機密。

片段於普捷天奴開操半小時後拍下，畫面清晰捕捉到這位54歲阿根廷名帥聯同副手佩雷斯、體能教練等團隊成員，向紅魔球員教路。及後球員進行分組訓練，隊長般奴費蘭迪斯帶頭參與「馬騮搶球」。最意外「情報」是19歲左閘新星哈利阿麥斯（Harry Amass）出現疑似「主力組」，或成雙紅會左閘正選。操練影片亦見到，普帥於戰術演練採用3-2-4-1陣式。

普捷天奴首度帶領曼聯操練，即被人偷拍並放上網。（X片段截圖）

無人機操作員最後在影片尾段表示：「我拍到這裏完結，不希望引起任何風波。」

普捷天奴與曼聯球員見面並逐一握手。（Getty Images）

普捷天奴首次接受曼聯官方媒體訪問時，強調首要任務是重塑球會文化並為球員減壓：「文化是最重要的，我們需要建立最佳的習慣與原則。只看眼前的排名是一個錯誤，我們必須看到這家球會的巨大潛力。」

普捷天奴加盟曼聯，手持球衣拍照。（Getty Images）

普捷天奴指出，當務之急是讓球員重拾快樂與自由：「壓力與責任應該轉化為能量，否則背負這一切會過於沉重。我們需要創造一個良好的環境與平台，為球員卸下壓力，讓他們自由地發揮天賦，為隊友、家人、球會及球迷而戰。我們擁有出色的教練團隊，現在要確立自己的足球哲學，由零開始，帶領曼聯回到應有的位置。」

曼聯目前聯賽排18的降班區，而利物浦排第4，比曼聯多10分。