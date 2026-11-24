高爾夫球場千變萬化，球手挑戰18個球洞，需要日積月累的訓練，才可準確地把球打向理想位置，朝着球洞進發。風采中學的學生們逐一揮桿，縱使擊球未必十全十美，還是努力地做好每個動作。透過賽馬會社區高爾夫球計劃，同學們獲得與世界級球手交流的機會，技術與心態上同樣獲益不少，計劃更為新一代高球小將築起追夢舞台，讓高球運動在香港更普及。

攝影：梁鵬威



在陽光燦爛的中午時份，風采中學的同學們無懼炎熱，在香港哥爾夫球會粉嶺球場專心聽從美國球手夏夫拿（Grant Haefner）的分享。28歲的夏夫拿是香港高爾夫球公開賽的參賽球手之一，他抽空出席賽馬會社區高爾夫球計劃的大師班。他示範擊球後，逐一悉心指導同學們，從揮桿動作﹑站位﹑方向等給予指引。

來自風采中學的同學們參與賽馬會社區高爾夫球計劃 – 高爾夫球大師班，與美國球手夏夫拿近距離交流。

參與大師班的同學資歷不一，有人剛接觸高球，也有人已打了10年。中五的高浚博自小一起學習高球至今，夏夫拿看過浚博的姿勢後，也默默點頭給予肯定。

未接觸高爾夫球前，浚博眼中的高球是一群人在球場不斷揮桿，他不明白樂趣所在，直至他親自執桿，發現這運動更講求準繩度﹑落點等。從遠處把球打向目標的球洞，這份滿足感吸引浚博繼續高球路，至今高爾夫球不止是浚博的興趣，還是他的目標，夢想未來能成為專業運動員。

賽馬會社區高爾夫球計劃參加者高浚博的目標，是有朝一日成為高球運動員。

把興趣轉化為職業，需要下不少苦功。在標準18洞的球場，打出72桿的標準桿是專業高球手的基本要求，也是浚博如今努力的目標。今次有機會近距離請教夏夫拿，浚博得到技術指導外，更汲取到他的心得。

「他（夏夫拿）教曉我們，高爾夫球彷彿是生活的寫照，總有高低，就算遇到不如意，也要堅持做好每一天的日常，如像在高球場，失誤在所難免，無論如何也要堅定前行，每天訓練，終有一天獲得回報。」

浚博朝着職業球手的夢想奮鬥，每星期訓練兩﹑三次，參加不同賽事增強實力，早前更代表學校出戰賽馬會社區高爾夫球計劃 - 中學校際錦標賽，與本地學界的精英球手較量，即使他未能踏上頒獎台，卻認識一群志同道合的朋友，在高爾夫球路上互相扶持。

高浚博透過大師班向夏夫拿請教心得。

同樣參加大師班的李梓瑤，戰戰競競地準備擊球，在職業球手面前獻技難免緊張，她以標準的動作把球擊出，有板有眼，夏夫拿面露笑容，不禁鼓掌並笑言：「你完全無需要擔心！」

賽馬會社區高爾夫球計劃參加者李梓瑤擊球有板有眼。

就讀中三的梓瑤，小學時期因興趣班而接觸高球，逐漸對這運動產生興趣。她透過今次大師班，難得與球手近距離交流，她說：「這是我第一次與世界級球手接觸，他（夏夫拿）十分友善，很高興有這機會。」

有高爾夫球經驗的梓瑤熱心地協助其他新手同學。

與世界級球手交流，梓瑤覺得經驗寶貴。

除了大師班，梓瑤亦參與賽馬會社區高爾夫球計劃 - 校本訓練計劃，每周三在香港哥爾夫球會粉嶺球場，與同學們接受一小時的訓練，練習基本功，梓瑤很享受鍛鍊的過程，「就算以為是完美的揮桿，每次總有偏差，不可太執着於結果，我反而更專注練習的過程，享受逐漸進步的感覺。」

李梓瑤﹑高浚博與風采中學的同學們讓夏夫拿留下深刻印象。

夏夫拿與同學們交流約一小時，對他們留下深刻印象，「即使他們年資不同，技術卻讓我喜出望外，我感受到他們對學習的渴求，虛心學習，希望在有限的時間學到最多。」 夏夫拿小時候就如浚博﹑梓瑤一樣，受到啟發並立志成為職業球手，他深明這種交流對新一代的重要性，夏夫拿說：「我小時候有幸與仰慕的頂級球手交流，是我成為職業運動員的重要養份。這種經驗對年輕球手十分重要。如今我也希望啟發更多新一代。」

夏夫拿深明與新一代接觸的重要性，希望啟發他們在高球路上繼續前行。

夏夫拿十分親切，活動後與參與大師班的同學及老師自拍留念。

高爾夫球需要場地及器材，普羅大眾不易接觸，普及化對香港的高爾夫球發展同樣重要，走入學校是重要一步。就讀基督教培恩小學的六年級生康君琳，因為賽馬會滘西洲高Fun小球手計劃而接觸高爾夫球，有教練專程到學校指導同學，每星期進行兩天訓練，其中一天在香港賽馬會慈善信託基金撥款興建的賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場，訓練不同技巧。

高爾夫球鬥智鬥力，需要耐心做好擊球動作，自言性急的君琳，起初接觸高爾夫球是嘗到不少苦頭，尤其是在推桿上，不時因為心急而推失。經過訓練後，君琳變得更沉穩，提醒自己需要冷靜面對任何環境。君琳喜歡練習發球，「我在發球台擊球，只要打出漂亮的擊球，很滿足，也增添自己的信心。」

康君琳參與賽馬會滘西洲高Fun小球手計劃而接觸高爾夫球，因為性急而在果嶺錯失不少機會，透過高球慢慢變得成熟。

即將升讀中學的君琳，已培養對高爾夫球的興趣，未來繼續朝着高球路進發，「高爾夫球愈來愈有趣，即使小學畢業後，我也希望繼續學習高球，參加更多不同的比賽。」

培恩小學的謝振豪主任，見證君琳與同學們接觸高球後的成長，他說：「我們希望同學有不同類型的發展，因此學校加入賽馬會滘西洲高Fun小球手計劃，很多同學認識高爾夫球後，像君琳一樣變得更有耐性。當打得不好時，同學們會反思，過程有什麼不足，如何做好動作，對小朋友的成長甚有幫助。」

賽馬會滘西洲高Fun小球手計劃參與學校培恩小學的謝振豪主任見證君琳成長，認為高爾夫球對小朋友有幫助。

馬會今年首度成為香港高爾夫球公開賽的官方社區合作夥伴，透過賽馬會社區高爾夫球計劃接觸不同層面的社區人士，推出一系列社區參與活動，包括校本活動、中學校際錦標賽及高爾夫球大師班等。馬會亦向弱勢社群派發賽事門票，鼓勵他們參與體育盛事。此外，馬會於賽事期間，在賽馬會觀眾村設置互動攤位與民同樂，週末更有馬會義工隊CARE@hkjc成員透過製作氣球公仔，為入場觀眾增添歡樂。

賽馬會觀眾村設有互動攤位，讓入場人士體驗高爾夫球的樂趣。

香港高爾夫球會會長呂慶耀指馬會在高球普及化上，扮演重要的角色，他說：「以往我們將高球帶進社區時，接觸面有限是我們一直的挑戰。馬會的支持為我們開啟不同層面的大門，接觸不同中﹑小學，先在社區埋下高球的種子，再尋找具潛力的新一代，未來再作精英培訓。」

香港賽馬會以官方社區合作夥伴身份，持續支持多元化體育活動，推動全民運動，讓不同年齡及能力人士，能夠用各種方式體驗和參與國際體壇盛事。

按此探索香港賽馬會善行成果