高普帶領德國於歐國聯連贏兩場，躋身8強，本應普天同慶，但他同時卻又要為麾下中場菲歷斯尼美查（Felix Nmecha）捲入歧視風波而煩心。一個多蒙特球迷組織抨擊尼美查的入球慶祝動作，背後意思是歧視同性戀及跨性別族群，然後多蒙特會方表明堅決擁護多元立場，身為德國主帥的高普在備戰忙亂之中亦要解畫，到昨天連德國的基督教組織都站出來，發信公開聲援尼美查。在不少人眼裏，這場爭議可能僅屬「左膠Vs耶撚」的鬧劇，只是對歐洲球壇的意識形態爭持上，卻可能有不小的影響。



效力多蒙特的尼美查，前一周的德甲對艾華斯堡入波後，做了一個「將皇冠從頭上摘下並放在地上」的慶祝入球動作，意謂將榮耀歸於神；然而，一個多蒙特球迷組織指摘此舉等同認可基督教團體「Ballers in God」發起的一項名為「王者歸來」（The King's Return）的運動，而該團體卻被認為是歧視同性戀與跨性別人士，甚至將墮胎描繪為「撒旦的計劃」，與多蒙特球會尊重多元的方針背道而馳。

多蒙特的尼美查入波慶祝動作，惹起德國國內一輪風波。（Getty Images）

該球迷組織的聲明說：「我們尊重每個人生存和公開信奉信仰的權利⋯⋯我們的批評針對的是那些以信仰為幌子，傳播一種世界觀的宗教網絡，在這種世界觀中，人們因為性取向、性別認同、生活方式或個人決定，而受到貶抑或排斥。」

尼美查爭議慶祝連環動作：

多蒙特會方雖然未至於譴責尼美查，但表明會秉持包容及多元的立場。尼美查本人則強調自己的慶祝動作被誤解，他並非為了宣傳自己或任何組織，「我的信息從來都不是為了宣揚任何形式的不寬容、歧視或仇恨」。

尼美查慶祝風波，連國家隊教頭高普也要協助解畫。（Getty Images）

只是，事件沒有因而平息，於是高普在歐國聯分組賽爭取出線的時候，在對塞爾維亞前的記者會也幫忙解畫，「上周末（11月7日）我看到菲歷斯射入了兩球，看到了他的慶祝動作和那個手勢，當時我沒在意，但後來事情卻鬧大了」，他續道：「我問了他所有你們（記者）可能會問他的問題；他告訴我，這件事和那些完全無關，他愛所有人，不會歧視任何人。」高普又表示，尼美查決定不再做這個慶祝動作了。

基督教團體「Ballers in God」支持尼美查等球員的「國王歸來」慶祝動作。（IG）

老實說，一般人都會像高普那樣，看到了那個慶祝動作，最多只會覺得關於宗教，而不會聯想起歧視，這跟納粹或割頸那類明顯犯禁的手勢，差天共地。涉事的組織「Ballers in God」則說：「球員主導的『國王歸來』運動，令我們很鼓舞，因為在這些運動中，足球員主動表達了他們對耶穌的信仰。我們不僅希望分享我們的希望，更希望向所有人表達愛與尊重，包括那些與我們信仰不同的人。」

「Ballers in God」由前水晶宮及熱刺球員John Bostock於2015年創立，旨在團結身為基督徒的足球員，現效力曼城的馬克古希及阿仙奴翼鋒布卡約沙卡，還有出名䖍誠的前巴西名將卡卡等，都是該組織的支持者。

基督教團體「Ballers in God」由英格蘭球員John Bostock創立，這位虔誠基督徒曾效力水晶宮、熱刺及森林特大球會，並擔任英格蘭U17隊長。他曾經隨熱刺訪港於大球場與南華交手。（Getty Images）

尊重LGBTQ+多元文化，在歐洲球壇提倡多年，但近一兩年卻有點反彈迹象，例如英超之前的彩虹隊長臂章運動，身為穆斯林的葉士域治球員森摩斯（Sam Morsy）便以宗教理由拒絕戴上；而馬克古希在效力水晶宮時，則在彩虹臂章上寫上「我♥️耶穌」字樣，之後被英格蘭足總警告後，他在下一場便在彩虹臂章上寫上「耶穌♥️你」，他跟其任牧師的父親解釋，彩虹臂章本身旨在推廣「包容所有人」，而基督教的核心教義同樣是「神愛世人」，他倆認為兩者並不矛盾；英足總最後也不了了之。

除了個人層面，組織亦開始拒絕「盲撐」，例如曼聯早前原定在對愛華頓一仗熱身時，全隊穿著支持LGBTQ+社群的特別版外套，但摩洛哥後衛馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）亦以宗教為由拒絕穿著，結果會方決定取消這次活動。另外，英超賽會去年亦跟英國LGBTQ+慈善機構Stonewall終止長達8年的合作關係，改推「Premier League With Pride」的新平權運動，減少LGBTQ+色彩。

曼聯對愛華頓一仗熱身時，原定全隊穿著支持LGBTQ+社群的特別版外套，但馬沙拉奧以宗教為由拒絕，結果會方決定取消這次活動。（Getty Images）

天秤的傾側，是不是引發多蒙特球迷會打算藉着尼美查事件而力挽失地呢？只是基督教一方今次卻沒有捱打，包括牧師及神學家等300個德國宗教領袖，聯署發表公開信聲援尼美查，「我們團體的核心信仰，耶穌基督是君王，是世界的希望。尼美查和其他福音派人士，都不會將基督教信仰強加於人」，他們又強調，在法治民主的國家中，每個人都有權公開表達及捍衛自身的信仰。

事件不知如何落幕，但如果用一句「左膠害人」便一錘定音，其實於事無補。明明提倡包容、擁抱多元，為什麼卻只容得下自己接納的多元，或許他們都沒聽過《論語》中的一句——和而不同。