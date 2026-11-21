一連三天舉行的樂施毅行者2026，今日首度舉行20公里賽事。「發哥」周潤發今年與一班「發記跑會」戰友組隊挑戰，包括黃浩然、蔡一智等藝人，眾人最終以6小時23分完成賽事。

《01體育》賽後問及發哥未來會否挑戰100公里成為「Walkers」，發哥坦言「千祈唔好咁搞」。

採訪/攝影：李思詠、楊宇翹



衝線後發哥表示今日天氣好，「好舒服，舒服到不得了，昨天100公里起步嗰啲（參加者）就慘，又凍又落雨。」不過因為自己久未練習長課，所以今日要以約6小時23分才能完成。

「發哥」周潤發今年與一班「發記跑會」戰友挑戰樂施毅行者2026 20公里賽事，以6個多小時完成。（楊宇翹攝）

被問到下次會否挑戰100公里的正式賽事，周潤發表示：「千祈唔好咁搞！我而家兩個骱都行到甩晒！」他續指，毅行者與練習馬拉松不同：「我哋半馬最好係2小時24分，而家要成6個鐘，多成幾個鐘，辛苦到不得了。原來行係好辛苦，辛苦到不得了，尤其第九段之後一路落，一嚟就落，落完再上千島湖。」

「發哥」周潤發今年與一班「發記跑會」戰友挑戰樂施毅行者2026 20公里賽事，以6個多小時完成。（楊宇翹攝）

與發哥同行的樂施大使黃浩然在旁表示：「我哋專登上千島湖打卡。」發哥又提及隊友蔡一智：「不過阿智慘啲，一陣仲要飛美國做show。」黃浩然更指蔡一智排完7個鐘舞仍堅持參加。

「發哥」周潤發今年與一班「發記跑會」戰友挑戰樂施毅行者2026 20公里賽事，以6個多小時完成。（楊宇翹攝）

蔡一智表示「好好玩」，但發哥則謂「一路行一路拉筋」，但仍然堅持全因為「畀面」黃浩然，「佢係大使，多謝浩然帶我哋走咗鑊咁甘嘅路，6個鐘，未試過。」發哥續指：「麥徑之前分段行過晒，今日比賽就一次過，好甘，甘甘甘，不過完成比賽就好開心。沿路一路行一路吹水食嘢，我哋好多嘢食，糖、朱古力、飯糰。」

「發哥」周潤發今年與一班「發記跑會」戰友挑戰樂施毅行者2026 20公里賽事，以6個多小時完成。（楊宇翹攝）

翻查資料，周潤發在1991年曾出席毅行者起步禮，但參賽就是第一次。今年適逢50周年新增限定版20公里路線，而經典100公里項目則於周五起步。

「發哥」周潤發今年與一班「發記跑會」戰友挑戰樂施毅行者2026 20公里賽事，以6個多小時完成。（楊宇翹攝）