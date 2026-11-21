德甲周五晚賽事，榜首拜仁慕尼黑主場逼和護級球隊科隆1：1一役，可謂賠了夫人又折兵，前線重心哈利卡尼足踝重創，經檢查後證實左足踝韌帶撕裂，料缺陣3至4個月。

拜仁周六早上發公告，指這位應屆金球獎得主已成功接受手術，卡尼自己亦在社交平台發文報平安。



德甲拜仁慕尼黑逼和科隆1：1，前線主力哈利卡尼踢20分鐘便傷出。（路透社）

拜仁今仗本來有教練高柏尼因健康問題休息一個月後重返教練席沖喜。不過科隆開賽憑米基摩亞先開紀錄，卡尼戰至20分鐘時，更因左腳足踝受傷退下火線。拜仁於37分鐘憑尼敦布朗禁區外遠射扳平，但拜仁在上半場尾段再有米高奧利斯受傷退下火線，最終兩軍各一言和。拜仁賽後10戰22分排榜首，領先少打一場的多蒙特1分。

哈利卡尼為拜仁上陣鬥科隆，僅20分鐘便因傷退下火線。（Getty Images）

拜仁周六早上發公告，指卡尼在對科隆比賽中左腳踝下脛腓體聯合韌帶撕裂，已成功接受手術。這位33歲的英格蘭隊長，接下來將開始康復訓練。早前獲得金球獎的卡尼，於效力熱刺時曾多次受足踝傷患困擾，惟加盟拜仁以來一直健康狀況良好，上陣163場入156球及43次助攻。

德甲拜仁慕尼黑逼和科隆1：1，前線主力哈利卡尼踢20分鐘便傷出。（路透社）

不過卡尼手術後仍然表現樂觀。他手術後在社交平台發文表示，「人生總有起起落落！遭遇這次傷病，我當然非常失望，但一如既往，這也是一次展現韌性、不斷進步的機會，讓我以更好的狀態邁向2027年。我會滿血回歸，為賽季最關鍵的階段做好準備！」他更引述好友、NFL新英倫愛國者名宿祖利安艾杜文（Julian Edelman）的金句來勉勵自己：「艱難時間不會長久，堅強的人才會。」（Tough times don't last, tough people do.）

在卡尼受傷後，拜仁一隊陣容中已經沒有正印中鋒球員可以使用，隊內另一位中鋒沙巴利在對多蒙特的比賽中右腳踝韌帶撕裂，接受手術後預計同樣缺陣3個月。在卡尼及奧利期缺陣下，勢必嚴重削弱球隊入球能力。