或許，普捷天奴應該慶幸約羅（Leny Yoro）在8分鐘就被逐，這面紅牌成為了曼聯上下的遮羞布，將帥們可以將作客利物浦大敗0：4歸咎於球證的不公，而不是球隊缺乏贏波的決心，還有，「紅魔鬼」新帥讓久疏戰陣的馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）是多麽鹵莽的決定。



曼聯又輪一場，已跌到英超聯賽榜「尾二」位置。（路透社）

曼聯趁着國際賽炒掉主帥卡域克，換來了前熱刺及車路士教頭普捷天奴。這名阿根廷人只得一星期備戰，便要帶領球隊作客「宿敵」利物浦，但這也正好，畢竟在晏菲路落敗並非不能接受的事，壓力反而更小。

賽前有航拍偷影到普帥的第一課操練，貌似重踢3後衛陣式，而當陣容公布後，約羅、迪歷特與利辛度馬天尼斯都在陣，還有達洛治與柏德列多古任正選，似乎又應驗了傳聞；只是一切都是煙幕，普捷天奴執教曼聯的第一仗沿用4後衛的4-5-1陣式，約羅與迪列特扼守中路，達洛治回到熟悉的右後衛，馬天尼斯串演左閘，而多古原來是左中場。

前場的選人跟卡域克時期差不多，但擺位有點分別，泰利文斯與明奈（Kobbie Mainoo）擔任中場中，隊長般奴費南迪斯重拾攻中角色，而最大分別是，麥比奧莫（Bryan Mbeumo）由箭頭回到擅長的右翼位置，馬菲奧斯根夏擔任正中鋒。

約羅早早被逐，打亂了普捷天奴的部署。（路透社）

不過，普捷天奴在這一仗到底有何計劃、有什麼特別的戰術，對不起，外界無法知道，因為約羅在8分鐘就因撞跌呈單刀之勢的阿歷山大伊沙克，直接領紅；然後，蘇保斯拉爾直射罰球入網，在10分鐘為主隊先開紀錄，更糟糕的是，域斯於3分鐘後將比數拉開到2：0。

曼聯之後還有失波機會，達洛治面對盤扭技術精湛的紅軍18歲左翼恩古莫亞（Rio Ngumoha）毫無辦法，於是普帥於22分鐘讓哈利馬古尼入替麥比奧莫，先求穩住防線，而上半場這一段，是紅魔全場踢得最好的一段，起碼有數次攻勢能構成中目標的埋門。

然而，易邊後便盡是利物浦的天下，要不是伊沙克與巴特利巴高拿多次浪費機會，根本毋須等到66及82分鐘才由恩古莫亞及域陀蒙路斯（Victor Munoz ）拉開比數。曼聯慘吞4蛋後，以11戰得8分排「尾二」；11場失23球，亦只好過包尾的水晶宮（失27球）。

利物浦贏波後，以11戰21分排第4，落後榜首的阿仙奴7分。 （路透社）

般奴費南迪斯賽後表示，約羅那一記改變戰局的犯規，絕對不是紅牌，因為伊沙克本身推離腳；普捷天奴亦說：「太痛苦了，真的很失望；在這種情況下，重新參戰英超實在令人難以想像，比賽在6分鐘（約羅犯規一剎）就改變戰局了。」

普帥續道：「這情況完全不公平，但我們必須接受現實。我們必須提升專注力，努力在場上做出更好的決定，爭取做得更好。」他又認為：「（約羅）並非蓄意，如果你踢過波就明白那個狀況。尤其是，當兩分鐘前麥比奧莫才比謝列美查基（Jeremy Jacquet）在禁區內撞跌，卻未獲12碼。如果那時（我們）能先開紀錄，情況便完全不一樣。」

前曼聯隊長堅尼卻不賣帳，他不認為少踢一人便可以輸得那麼窩囊，「至少展現出一點鬥志，一點水平吧。球迷們居然在為球員們鼓掌，他們到底在為什麼鼓掌？簡直是在為垃圾鼓掌！球員們到何時才肯承擔責任呢，利物浦本可以射入8、9球」。

久疏戰陣的迪歷特（右），今仗多次判斷失誤，是曼聯大敗的罪人。（Getty Images）

約羅的被逐，或許是意外，但起用久疏戰陣的迪歷特擔任正選，卻屬普捷天奴的豪賭，而他卻䐗輸了。這名荷蘭中堅因傷患不斷，這次是357天以來首次於英超正選披甲，缺乏狀態下，速度跟不上，判斷亦不時出錯，那面紅牌便是源於他漏了一記過頭波，當他還在揚手示意安全時，伊沙克已越過他控得皮球，反而是察覺危機的約羅趕到，卻無奈地犯了規。

下半場同樣又是一次紅軍後場長傳，迪歷特又判斷失誤，被伊沙克「颷前」控球成單刀之勢，只是他的射門「撻Q」，令曼聯不致多失。另一名曼聯名宿加利尼維利亦坦言：「當然普捷天奴的選擇不多，但起用迪歷特實在令人費解。（他）缺陣了一整年，然後就在這樣的大賽上陣，實在太難了。我很驚訝他能披甲，當然，其他人也不見得踢得很出色。」

曼聯周中要應付歐聯作客士砵亭，然後下周英超回到主場出戰賓福特，普捷天奴可調整球隊的時間不太多。今次這樣的一個開局，是差得不能再差，還是低處未算低呢？答案難料，但肯定的是，如果我是曼聯球迷，在這段時間看着愛隊比賽，真的煎熬。