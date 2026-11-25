板網球近年升格為亞運及歐洲運動會獎牌項目，於全世界火速崛起。然而這項新興運動並不只是潮流，港隊女雙組合陳曉嵐、羅易殷上月亞運打入八強，日前由中國香港板式網球總會及Asia Padel Events 聯合主辦，GO PARK Sports擔任場地夥伴的「FIP Silver GO PARK Hong Kong」，亦於西沙GO Park圓滿舉行。香港連續三年舉辦FIP國際板網球賽，今次銀級賽的規模創歷年本地賽事之最，逾31個國家及地區合共300位頂尖球手同場競技，超過4千人入場觀賽，足證板網球龐大的號召力與發展潛力。



經過連日激戰，三大賽事合共上演逾190場精彩對決。FIP Silver 國際賽共進行80場賽事，女子組決賽由第2種子、西班牙的Lucia Perez Parra與葡萄牙的Clarinha Santos先失一盤，之後連追兩盤，最終以1:6、7:6、6:3反勝第3種子、荷蘭的Janine Hemmes與英國的Aimee Gibson，成功奪得冠軍。壓軸上演的男子組決賽，由第4種子、代表阿聯酋出戰的Sergio Icardo及Francisco Jurado Sosa迎戰第2種子、英國的Christian Medina Murphy及西班牙的Alberto Garcia Jimenez。最終阿聯酋組合直落兩盤以6:3、7:6（7:3）擊敗對手，勇奪香港站冠軍，兩場決賽均展現世界級水平。

男子組冠軍 Francisco Jurado Sosa與Sergio Icardo & 5. 女子組冠軍Lucia Perez Parra與Clarinha Santos

一項運動要在本地長遠發展，單靠舉辦頂尖賽事並不足夠，背後更講求落地深耕。中國香港板式網球總會會長及新鴻基地產執行董事郭基煇先生表示：「今屆賽事吸引來自31個國家及地區共300位頂尖球手同場競技，當中包括近60位來自中國內地及香港的球員，對他們而言是一次寶貴的國際級歷練。香港板網球雖仍處於發展初期，球員的進步卻有目共睹，在亞運會首度亮相後不足兩個月，女子組由去年16強止步，今年進一步8強止步。這些成績充分證明香港板網球的發展潛力，為各界持續投入支持奠定了有力的基礎。前路固然還長，總會將繼續安排球員參與國際比賽和集訓、引進高水平教練，朝著將香港打造成亞洲板網球重要發展高地的目標邁進。

要打好穩實的「金字塔」基礎，必須從青少年培育和普及化參與做起。總會將持續舉辦各種體驗及訓練班，更於今屆 FIP 成人國際大賽期間同步舉辦 FIP Promises 青少年錦標賽，是第五度在港舉行，吸引近150位青少年積極參與，讓香港和內地新生代球員與來自世界各地的同齡好手切磋。賽事全程免費入場，累計逾4,000人次到場觀賽，可見市民對板網球的關注及興趣與日俱增。

下個月將會是總會第二次舉辦香港板網球公開賽，期待大家再入場支持本地選手，有興趣的朋友亦歡迎報名參賽！

作為香港的綜合體育休閒公園，西沙 GO PARK 坐落於優美的海岸線旁，自開幕以來累計吸引超過630萬人次到訪，成功舉辦本地活動及國際級賽事共計1,300場，繼續做好體育和各類活動交流的平台，讓全球感受香港尤其是西沙這個獨特「後花園」的魅力。」

中國香港板式網球總會會長、新鴻基地產執行董事郭基煇強調將繼續安排球員參與國際比賽和集訓、引進高水平教練，朝著將香港打造成「亞洲板網球重要發展高地」的目標進發。

港將主場迎戰 成績屢創新高

盼有更多大賽機會 汲取實戰養分

雖說香港板網球仍屬發展初期，球員實力卻不容小覷。板網球今屆首次成為亞運會獎牌項目，港隊女子組便成功躋身八強，展現出不俗實力。在今屆 FIP Silver GO PARK Hong Kong 國際賽中，港隊同樣取得突破，其中女子組成績較上屆由十六強提升至八強，男子組則再次晉身十六強。港隊球員需要持續的國際比賽和集訓機會，同時配以高水平教練指導，才能在國際舞台爭取更佳排名。故今次FIP Silver GO PARK Hong Kong 國際賽正正是重要一步，因雲集世界各地的頂尖好手，當中更不乏世界排名前100位的球員。當愈來愈多國際球員願意來港參賽，與近60位來自中國內地及香港的球員切磋，對港將而言屬非常寶貴的國際級歷練，有助提升球員的整體競爭力。

出戰今屆賽事前港隊網球及匹克球「一姐」陳詠悠，今年成功突破上屆十六強成績、首次晉身八強。她直言能在主場迎戰各地球手，同場交流機會難得。眼看今屆賽事規模創歷年之最，她認為足以證明香港具備舉辦大型國際體育賽事的專業實力，期待未來能繼續代表港隊出戰更多國際賽。

前港隊網球及匹克球「一姐」陳詠悠今次亦有參戰，更打入8強。她認為香港具備舉辦大型國際體育賽事的實力，期待未來能繼代表港隊出戰更多國際賽。

五度舉辦青年賽 播下新血種子

籌劃多元體驗 推動全民普及

五日激戰上演多場精采對決，除了主賽FIP Silver GO PARK Hong Kong 國際賽，同場亦舉行FIP Promises青少年錦標賽及Hong Kong Challenger 本地排名賽，不論任何年紀、經驗及水平的運動員均可報名。青少年錦標賽更是五度舉行，今年足足吸引近150位青少年參與。大會特意請來6間本地學校到場觀戰，安排學生在專業教練指導下親身體驗板網球，以此激發年輕一代的運動興趣，為培育本地新血播下種子。

本地小學生藉大賽與板網球港隊近距離交流，親身體驗運動激發興趣。

場外嘉年華同樂 展示盛事魅力

文化觀光體驗豐富 外隊讚不絕口

除了連場激戰與運動體驗，大會亦於賽場外同步舉辦運動嘉年華。設有多項互動遊戲、星級大師班及美食車等，將競技賽事打造成全民同樂的周末派對。這場盛事不但展現香港具備「體育盛事之都」實力，更成為推動國際文化交流的重要橋樑 —— 主辦方特別為一眾遠道而來的海外球手安排地道文化與觀光體驗，讓他們在比賽以外，感受香港的獨特魅力。女子組冠軍 Lucia Perez Parra 及 Clarinha Santos，對今次香港之旅讚不絕口：「主辦方精心安排我們體驗 GO PARK Aqua 的 FIAT 海上跑車、到蓮香樓品嚐點心，遊覽星光大道及『香港繽紛冬日巡禮』，欣賞維港夜色，感受濃厚的聖誕氣氛，期待再次來港參賽。」男子組冠軍 Francisco Jurado Sosa 及 Sergio Icardo亦大讚香港賽事不但陣容鼎盛、競爭激烈，更重要的是主場觀眾相當投入，令賽事更添氣氛。

來港參賽的國際板網球運動員，齊齊於蓮香樓品嚐地道點心。

除了歎美食，海外球員更遊覽星光大道賞香港夜景。

（資料及相片由客戶提供）