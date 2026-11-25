板網球|FIP銀級賽創歷年最大規模 總會倡普及培訓 建亞洲板網高地
板網球近年升格為亞運及歐洲運動會獎牌項目，於全世界火速崛起。然而這項新興運動並不只是潮流，港隊女雙組合陳曉嵐、羅易殷上月亞運打入八強，日前由中國香港板式網球總會及Asia Padel Events 聯合主辦，GO PARK Sports擔任場地夥伴的「FIP Silver GO PARK Hong Kong」，亦於西沙GO Park圓滿舉行。香港連續三年舉辦FIP國際板網球賽，今次銀級賽的規模創歷年本地賽事之最，逾31個國家及地區合共300位頂尖球手同場競技，超過4千人入場觀賽，足證板網球龐大的號召力與發展潛力。
經過連日激戰，三大賽事合共上演逾190場精彩對決。FIP Silver 國際賽共進行80場賽事，女子組決賽由第2種子、西班牙的Lucia Perez Parra與葡萄牙的Clarinha Santos先失一盤，之後連追兩盤，最終以1:6、7:6、6:3反勝第3種子、荷蘭的Janine Hemmes與英國的Aimee Gibson，成功奪得冠軍。壓軸上演的男子組決賽，由第4種子、代表阿聯酋出戰的Sergio Icardo及Francisco Jurado Sosa迎戰第2種子、英國的Christian Medina Murphy及西班牙的Alberto Garcia Jimenez。最終阿聯酋組合直落兩盤以6:3、7:6（7:3）擊敗對手，勇奪香港站冠軍，兩場決賽均展現世界級水平。
一項運動要在本地長遠發展，單靠舉辦頂尖賽事並不足夠，背後更講求落地深耕。中國香港板式網球總會會長及新鴻基地產執行董事郭基煇先生表示：「今屆賽事吸引來自31個國家及地區共300位頂尖球手同場競技，當中包括近60位來自中國內地及香港的球員，對他們而言是一次寶貴的國際級歷練。香港板網球雖仍處於發展初期，球員的進步卻有目共睹，在亞運會首度亮相後不足兩個月，女子組由去年16強止步，今年進一步8強止步。這些成績充分證明香港板網球的發展潛力，為各界持續投入支持奠定了有力的基礎。前路固然還長，總會將繼續安排球員參與國際比賽和集訓、引進高水平教練，朝著將香港打造成亞洲板網球重要發展高地的目標邁進。
要打好穩實的「金字塔」基礎，必須從青少年培育和普及化參與做起。總會將持續舉辦各種體驗及訓練班，更於今屆 FIP 成人國際大賽期間同步舉辦 FIP Promises 青少年錦標賽，是第五度在港舉行，吸引近150位青少年積極參與，讓香港和內地新生代球員與來自世界各地的同齡好手切磋。賽事全程免費入場，累計逾4,000人次到場觀賽，可見市民對板網球的關注及興趣與日俱增。
下個月將會是總會第二次舉辦香港板網球公開賽，期待大家再入場支持本地選手，有興趣的朋友亦歡迎報名參賽！
作為香港的綜合體育休閒公園，西沙 GO PARK 坐落於優美的海岸線旁，自開幕以來累計吸引超過630萬人次到訪，成功舉辦本地活動及國際級賽事共計1,300場，繼續做好體育和各類活動交流的平台，讓全球感受香港尤其是西沙這個獨特「後花園」的魅力。」
港將主場迎戰 成績屢創新高
盼有更多大賽機會 汲取實戰養分
雖說香港板網球仍屬發展初期，球員實力卻不容小覷。板網球今屆首次成為亞運會獎牌項目，港隊女子組便成功躋身八強，展現出不俗實力。在今屆 FIP Silver GO PARK Hong Kong 國際賽中，港隊同樣取得突破，其中女子組成績較上屆由十六強提升至八強，男子組則再次晉身十六強。港隊球員需要持續的國際比賽和集訓機會，同時配以高水平教練指導，才能在國際舞台爭取更佳排名。故今次FIP Silver GO PARK Hong Kong 國際賽正正是重要一步，因雲集世界各地的頂尖好手，當中更不乏世界排名前100位的球員。當愈來愈多國際球員願意來港參賽，與近60位來自中國內地及香港的球員切磋，對港將而言屬非常寶貴的國際級歷練，有助提升球員的整體競爭力。
出戰今屆賽事前港隊網球及匹克球「一姐」陳詠悠，今年成功突破上屆十六強成績、首次晉身八強。她直言能在主場迎戰各地球手，同場交流機會難得。眼看今屆賽事規模創歷年之最，她認為足以證明香港具備舉辦大型國際體育賽事的專業實力，期待未來能繼續代表港隊出戰更多國際賽。
五度舉辦青年賽 播下新血種子
籌劃多元體驗 推動全民普及
五日激戰上演多場精采對決，除了主賽FIP Silver GO PARK Hong Kong 國際賽，同場亦舉行FIP Promises青少年錦標賽及Hong Kong Challenger 本地排名賽，不論任何年紀、經驗及水平的運動員均可報名。青少年錦標賽更是五度舉行，今年足足吸引近150位青少年參與。大會特意請來6間本地學校到場觀戰，安排學生在專業教練指導下親身體驗板網球，以此激發年輕一代的運動興趣，為培育本地新血播下種子。
場外嘉年華同樂 展示盛事魅力
文化觀光體驗豐富 外隊讚不絕口
除了連場激戰與運動體驗，大會亦於賽場外同步舉辦運動嘉年華。設有多項互動遊戲、星級大師班及美食車等，將競技賽事打造成全民同樂的周末派對。這場盛事不但展現香港具備「體育盛事之都」實力，更成為推動國際文化交流的重要橋樑 —— 主辦方特別為一眾遠道而來的海外球手安排地道文化與觀光體驗，讓他們在比賽以外，感受香港的獨特魅力。女子組冠軍 Lucia Perez Parra 及 Clarinha Santos，對今次香港之旅讚不絕口：「主辦方精心安排我們體驗 GO PARK Aqua 的 FIAT 海上跑車、到蓮香樓品嚐點心，遊覽星光大道及『香港繽紛冬日巡禮』，欣賞維港夜色，感受濃厚的聖誕氣氛，期待再次來港參賽。」男子組冠軍 Francisco Jurado Sosa 及 Sergio Icardo亦大讚香港賽事不但陣容鼎盛、競爭激烈，更重要的是主場觀眾相當投入，令賽事更添氣氛。
（資料及相片由客戶提供）