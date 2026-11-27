今周英超早場，由兩支近況一般的球隊對壘，聯賽兩連敗的車路士將作客暫列「尾四」的諾定咸森林，水兵鬥海軍下，相信會來一場「大」手交易。

（球賽編號：FB9587，11月28日 04:00開賽，Now 621直播）



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車路士今季由沙比阿朗素領軍，開季表現不俗，被人寄予厚望，但自前鋒祖奧柏度稱傷倦勤後，影響前線組織，而「性感防線」又未有改善，戰績自然下滑，於聯賽接連不敵新特蘭及列斯聯後，近5場錄得1勝4負。

摩根羅渣士今季聯賽已有5球進帳，與柏度並列車路士聯賽首席射手。（路透社）

不過，「藍戰士」在進攻雙核高爾彭馬及摩根羅渣士，進攻始終有一定保證，兩人今季聯賽合共交出13個入球或助攻，助球隊取得20個入球，攻力僅次白禮頓與曼城。

森林今季亦有新帥掌舵，由在水晶宮領軍出色的加士拿執掌帥印，但戰績卻一般，於聯賽只取得2勝3和6負，以9分排第17位；11場只入了9球，攻力亦只好過「尾三」的新特蘭。

諾定咸森林今季遇強愈強，聯賽雖只得2勝，但其一場勝仗是主場擊敗曼城。（路透社）

近8次交手，森林取得2勝3和3負，稍處下風，而加士拿過往4次面對車路士，亦只得3和1負，今仗難寄厚望。車路士攻力不俗，防線卻一般，加上今季5場聯賽作客，有3場總入球在2球或以上，今仗一於博「入球大」。

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