士氣如虹的利物浦，於今周英超的默西賽特郡打吡，作客同市宿敵愛華頓；紅軍擁三連勝的強勢，今場乘勝追擊，有望全取3分。

（球賽編號：FB9500，11月29日 20:00開賽，Now 621直播）



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利物浦經歷兩連敗後，即時反彈，近3場連贏水晶宮、曼聯及布魯日，聯賽亦以11戰21分升上第4，似乎眾將開始適應新帥伊拉奧拿的戰術。

利物浦中場域斯連3場都有入球，相信能令批評者收口。（路透社）

其中表現大躍進的首推進攻中場域斯，這名德國球星之前一直被批評球風過柔，入球太少，但近3場都有入波，連同國家隊賽的話，更是5場入了6球，狀態火熱。另一紅軍高價球星伊沙克，近況亦非常不俗，近5場攻入4球，今季總入球已達10球，總算對得住身價。

愛華頓今季表現硬淨，不過上場作客賓福特慘負0：4，三連勝氣勢被打斷；今仗更有中堅兼隊長達哥斯基停賽，唯有靠狀態大勇、已有6球進帳的射手泰亞路巴利，伺機進襲紅軍防線。

泰亞路巴利今季在各項賽事有10球進帳，是愛華頓的首席射手。（路透社）

近3次交手，利物浦都贏一球，包括兩次以2：1取勝，一次贏1：0；加上紅軍今季聯賽作客特別醒神，取得4勝1和，而其中3次總入球多於2球。因此，今仗除可捧紅軍「客勝」外，「入球大」同樣值博。

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