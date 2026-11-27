阿根廷前國腳泰維斯（Carlos Tevez）在周四（26日）表示，剛從國家隊退役的老友美斯（Lionel Messi）將出席他下個月舉行的告別賽，並且他有信心C朗拿度（Cristiano Ronaldo）也將與他們同場並肩作戰。



現年42歲的泰維斯曾與美斯一同為阿根廷國家隊效力，也曾與C朗拿度一同在曼聯效力。

泰維斯在小保加開啟了自己的職業生涯，並於2018年重返母會，並在四年後正式退役；他的告別賽將於12月20日在布宜諾斯艾利斯的小保加主場糖果盒球場舉行。

阿根廷前國腳泰維斯。（Getty Images）

39歲的美斯與41歲的C朗拿度曾在球場上多次交鋒，最引人注目的是在他們各自效力巴塞隆拿和皇家馬德里期間的多場西班牙國家打吡中較量。

如果泰維斯成功邀得C朗這位葡萄牙前鋒參加告別賽，這可能會是這兩位統治了一個時代的球星有史以來第一次作為隊友在同一隊踢球。

其他計劃參加這場比賽的球壇名宿，還包括意大利門將保方（Gigi Buffon）、阿根廷中場列基美（Juan Román Riquelme）以及前英格蘭中衛里奧費迪南（Rio Ferdinand）。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】