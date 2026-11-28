英超周五（27日）深夜上演獨腳戲，諾定咸森林主場以3：2擊敗車路士，前鋒伊戈捷西斯凌空射入世界波，恍如重演當年施丹歐聯決賽「天外飛仙」一幕。森林全取3分令排尾二的曼聯護級壓力進一步增加。

至於今季只需集中應付本土賽事的車路士，則承受球會史上第一次首12輪英超失23球，教頭沙比阿朗素亦成為近47年來首位於頂級聯賽首12輪輸6場嘅車路士主帥，帥位岌岌可危。



伊戈捷西斯射入世界波為森林先開紀錄。（路透社）

車路士今仗變陣，中場卡些度移後一格擔任後防，但防線繼續不濟。繼上輪英超以1：4大敗於列斯聯腳下之後，今仗再失3球，成為今季聯賽失波第二多球隊，僅次於包尾嘅水晶宮(27球)。作客的藍軍僅5分鐘就失守，森林由丹尼爾蒙路斯右路傳中，伊戈捷西斯接應施精彩窩利射破大門。車路士控球時間雖然多，但攻勢隔靴搔癢，上半場更未能射中框。

基比斯韋特個人獨建兩功，助森林主場擊敗車路士。（路透社）

倒戈的森林前鋒利安戴納全場勤力走動不斷鑽營，換邊後更博得車路士中堅韋斯利科芬拿犯錯，禁區內踢跌他，球證判罰12碼，基比斯韋特主射中鵠，森林兩球領先。科芬拿失掉這個12碼後不久亦被換走，他在今仗屢遭客軍車路士球迷喝倒彩，連自己人都唔撐。

伊美安同樣為車路士梅開二度，但無法令球隊反敗為勝。（路透社）

車路士54分鐘，靠後備上陣前鋒伊美加乘柏度尼圖射門被擋下執雞入波追回一球，但基比斯韋特72分鐘接應舒拉加妙傳入楔再建一功，個人梅開二度，助森林拉開紀錄，即使伊美加尾段同樣起孖頂成2：3，但車路士最終只能以此比數作客敗走，遭遇英超3連敗。

車路士首12場英超輸了6場，沙比阿朗素帥位岌岌可危。 （路透社）

賽後車路士主帥沙比阿朗素承認防線太脆弱：「我們不應該太早失球，追至1：2時有機會扳平，但隨即又多失一球，賽果令人失望，但很快有傷兵可以復出，情況應該會改善。」車路士3連敗，近3仗共失8球，賽後12戰得16分排第8；另一邊廂贏波的森林以12分，從第17位升上第14位，領先尾三新特蘭3分，多尾二曼聯4分，但多踢一場，護級形勢非常緊湊。