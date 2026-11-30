周日的英超榜首大戰，阿仙奴主場硬撼曼城，完全不令人意外地又是球證做了主角，曼城賽後發聲明表示對球證今仗若干判決不滿；而主隊鋒將約基利斯補時階段在禁區內犯手球，球證卻認為他的手部屬「自然位置」，亦惹來外界一片譁然。無論如何，「兵工廠」保住一分後，以29分續踞榜首，「藍月亮」則以6分落後，緊守次席。



安素費南迪斯（右）為曼城快腳一射，助曼城領先2:1。（路透社）

夏蘭特為曼城於34分鐘先開紀錄，夏維斯在6分鐘後為阿仙奴扳平，易邊後僅3分鐘安素費南迪斯快腳一射為客軍再度領先，本身兩軍對壘就是如此互有攻守，戰情緊湊，可是之後的主角卻是主裁判與VAR。

阿仙奴在83分鐘藉一次角球攻勢，由祖利安添巴近門撞入，扳成2：2平手，可是從慢鏡頭所見，主隊守將加比爾馬加希斯以右手手踭抵住曼城門將基安盧基當拿隆馬的後頸位置，該意大利門將才因而失平衡撲空兼倒地，讓皮球漏到遠柱被添巴破門。

曼城門將當拿隆馬被加比爾手踭抵住後頸位置，因而失去平衡及撲空，讓皮球漏往遠柱被添巴近門撞入。（路透社）

曼城主帥馬利斯卡賽後談及此事時便說：「我認為加比爾的手肘擊中了當拿隆馬的頸後面，所以我們需要弄清楚，他們是否可以觸碰到門將。」

更大的爭議在補時階段，曼城守將加華度爾接應角球近門勁頂，皮球「省」中約基利斯未能破門，然而從慢鏡清楚見到，約基利斯雙手伸出在胸口前，擋了皮球的路線，球證未有判罰，而他與VAR交流的對話中，顯示他認為約基利斯的手在「自然位置」，所以今次只是「波打手」，不足以判罰12碼。

約基利斯的雙手明顯有動作，但球證認為他的手屬「自然位置」，未有判罰。（路透社）

客軍中場艾利洛安達臣賽後直言：「他們（球證）說那是正常位置，但他（約基乯斯）的雙手舉在這裏（舉起雙臂），怎可能是正常位置呢？」馬利斯卡則說：「我們現在在等他們（球證）道欺啊，因為在曼聯（對利物浦）那場比賽後，他們也道歉了，我們會看看他們（今次）會否道歉。」

曼城官方更發表了聲明：「曼城對今天對阿仙奴的比賽中，球證做出的一些判罰感到非常失望。球會將於周一正式致函職業球證協會，要求對比賽中的關鍵判罰作出全面解釋，包括場上判罰過程和視頻助理裁判（VAR）的應用等。」

阿仙奴新秀麥斯杜文來遲一步，一腳踩中曼城中堅馬克古希的足踝。（路透社）

事實上，除了上述兩個直接影響賽果的判決外，阿仙奴另有兩次犯規亦惹人談論，其一是後備入替的右翼麥斯杜文（Max Dowman）一次攔截時明顯出腳慢了（Late Tackle），踩中了曼城中堅馬克古希的足踝，如果球證嚴厲些隨時可判紅牌，但最終連黃牌也沒有；其二是阿仙奴中場般奴古馬雷斯在下半場追截曼城快翼謝利美杜古時，竟出手「掹」對方頭髮，而新例正是嚴懲這類行為，「掹頭髮」一律趕出場，但古馬雷斯卻避過懲處。

至於阿仙奴主帥阿迪達則謂：「當時（補時階段）我非常擔心，因為時間所剩無幾，而我相信球證做出了正確的判決。」「兵工廠」現時以12戰29分雄踞榜首，曼城則以6分距離排第2，而今周同告失分的白禮頓與利物浦，則同得22分， 分列第3及第4位。