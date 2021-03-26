新疆棉花｜日本品牌ASICS支持新疆棉　中外體育集團勢分兩大陣營

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-26 13:41

新疆棉花風波席捲全球各大運動服裝企業，體育龍頭品牌Nike去年曾發聲明不用新疆棉，而安踏與李寧等內地品牌紛紛表態支持國產棉花。日本品牌ASICS昨日在微博發聲明，強調繼續採購及支持新疆棉。

ASICS周四晚在官方微博發文，繼續支持新疆棉。ASICS表示：「亞瑟士（ASICS內地譯名）在中國市場大力發展本地供應鏈，從原材料採購到生產，來自中國不同區域，包括新疆棉的採購。優質的原材料是出產優質產品的重要保證，我們將繼續採購和支持新疆棉。與此同時，亞瑟士在中國本地供應鏈的發展也進一步表明我們對中國營商環境充滿信心。

【支持新疆棉體育品牌】

「亞瑟士始終堅持一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整。亞瑟士堅決反對一切抹黑和造謠中國的行徑。」ASICS在上月發表的2020年財政年報，去年在新冠肺炎疫情衝擊下，日本、北美及歐洲市場營業額都顯著下降，但大中華區的營業額就有6.4%的增長。

瑞典時裝品牌H&M去年發表停用新疆棉花的聲明，遭內地網民翻舊帳，掀起一股支持與停用新疆棉花的風波。內地網民發現，Nike等知名體育品牌都曾發表類似的聲明。

Nike去年發聲明，不用新疆棉。（Nike網站截圖）

內地傳媒發現，H&M等品牌的決定是基於「良好棉花發展協會（BCI）」的倡議，而Nike、Adidas、Puma、New Balance、Decathlon、VF Corporation（旗下有Altra、The North Face及Vans）等著名運動品牌都是BCI的會員。內地官媒點名批評Adidas、Nike、New Balance，多名中、港、台藝人宣布與這些外國公司「割席」。

【多名中、港、台藝人與Nike、Adidas、Puma等品牌「割席」】

+ 3 + 3 + 3

+ 3 + 3 + 3

安踏發聲明一直支持新疆棉，正啟動相關程序退出BCI，而安踏旗下的FILA中國亦宣布持續採購和使用中國棉產區，包括新疆出產的棉花，同時FILA中國亦將退出BCI。多間內地體育品牌先後發表聲明，支持新疆棉，包括特步、李寧、匹克、361度。

內地網民紛紛在Decathlon、美津濃等品牌的微博留言洗版，要求他們發聲明支持新疆棉花，但暫時未有回應。