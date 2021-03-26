新疆棉花｜內地網民呼籲抵制Nike　中超球隊靠改圖應對

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-26 18:01

新疆棉花風波，Nike、adidas、PUMA及New Balance等知名體育品牌被內地網民抵制，陳奕迅等中、港、台藝人連忙與這些品牌撇清關係。網民呼籲國足及中超終止與Nike的合作關係，但中國足協未有回應。面對群情洶湧，中超球隊上海申花在微博發布訓練照片時相當小心，將照片中的Nike標誌「執走」。

上海申花昨日下午在微博上載4張球員訓練的照片，雖然球員身上仍穿住Nike贊助的衣物，但不見有「一剔」的Nike標誌。無論是上衣的胸前，抑或是褲子的大腿位置，都不見Nike標誌。網民紛紛讚好申花的做法，改圖改得好，其中有人留言：「申花反應是快。」有網民希望中國足協快點下決定，「讓俱樂部名正言順把鈎子遮掉。」

【上海申花「執走」Nike圖案】

申花上月分享訓練圖，很容易就見到球員裝備上有Nike圖案。（上海申花微博）

原名廣州富力的廣州城昨日早上在微博上載的照片還有Nike的標誌，但今日發布的9張訓練照片，以及祝賀陳志釗和龍文灝生日快樂的短片中，都不見有Nike標誌。此外，武漢隊昨日下午祝賀門將董春雨生日，圖中亦不見有「一剔」圖案。

在昨日早上的照片，還見到Nike標誌。（廣州城微博）

【廣州富力今日發布的訓練照片不見Nike標誌】

+ 3 + 3 + 3

董春雨一身上下都不見Nike圖案。（武漢隊微博）

Nike在2009年起成為中超的戰略合作伙伴，到2011年起包攬了中超球隊的球衣裝備贊助。Nike與中超在2018年續過約，現行合約至2029年才屆滿。另外國足亦由Nike贊助，雙方合約亦至2027年。雖然網民近日在網上「洗板」，希望國足及中超更換贊助商，但官方至今未有回應。

中國網民日前翻出時裝品牌H&M上年曾發聲明，不用新疆棉花，之後網民發現Nike去年亦發過類似的聲明。

Nike旗下的中國足球員（按圖放大）：

Nike旗下的CBA球員：