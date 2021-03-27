【F1巴林站】平治問題多兼跌Watt　紅牛對辦勢動搖黑箭霸主地位

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-27 18:35

F1由今個周末於巴林戰火重燃，上演2021年的揭幕戰，周五（26日）舉行首日兩節練習賽，兩節均由紅牛車隊的韋斯達賓造出最快圈速，平治未如想像中的「超班」，難怪車隊話事人禾夫坦言將與紅牛有一場龍爭虎鬥。

新一季F1由巴林掀起序幕，在早前冬測的所有數字終在今站「見真章」，紅牛車隊與平治的距離大幅收窄，力爭8度登頂的咸美頓（Lewis Hamilton）坦言，「黑箭」並非全場最快，可能有人認為「咸爵爺」「吹水」，經過巴林站首日練習後，平治已證實了這消息。

根據去年戰績，紅牛是唯一一支有力挑戰平治的車隊，戰至去季最後一站才感覺到「大牛」有力與平治一博。早在今年揭幕戰，平治的霸主地位已響起警號，紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）在首兩節練習賽皆造出最快圈速，而平治兩節最快的戰車則分別慢近0.3秒及0.235秒。

紅牛的韋斯達賓首日兩節練習均造出最快圈速。（Getty Images）

F1新賽季車手陣容：

+ 14 + 14 + 14

在第二節練習，紅牛與平治之間更出現了「第三者」，殺出麥拿侖的諾里斯（Lando Norris），與「韋少」的差距不足0.1秒，平治今年的衛冕路看來並不簡單。

平治車手保達斯及後直言戰車「勁難揸」（Undriveable），但對比冬測時已有改善，而戰車的穩定性亦有大問題，可見平治「問題天天都多」。

平治戰車問題多多，即使已有改善但對霸主地位甚有影響。（Getty Images）

「搞唔掂」的不只車手，連平治車隊話事人禾夫（Toto Wolff）亦打「開口牌」，直言戰車與理想有一段距離，與紅牛的戰鬥難以預料勝負，「對比冬測，戰車確實有不少改善，可惜依然未如理想，預計與紅牛在周日的正賽必定有一番龍爭龍鬥。」

平治車隊話事人禾夫稱戰車已有改善，周日希望與紅牛有一場惡鬥。（Getty Images）

F1首6站賽程（按圖放大）：

戰車戰力大大收窄 「爭三大戰」好睇過戲

除了前列雙雄差距大幅收窄，整體戰車的實力分野也大大貼近，根據第二節練習的數據，首名的「韋少」造出1分30.847秒，直至第15位的艾朗素依然在1秒之內，對比上年巴林站同一節練習的數據，第1至15名的差距是1.6秒。

根據F1官方網站分析各支戰車長距離的時間，除了紅牛及平治「彈出」外，由第3位的艾法托利慢「大牛」0.79秒，至第7位的Aston Martin慢1.04秒，中間5支車隊的時間差距只得0.25秒，從此可見今年「爭三」之爭應該更加激烈。

前7名車隊首日練習長距離時間差距：

重溫2020年F1車手榜最終排名：