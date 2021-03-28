足球轉會︱哈利卡尼待季尾決定熱刺前途　曼市雙雄普捷天奴齊搶　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-28 13:58

或許麥巴比與夏蘭特傳聞經已多到厭，近日足球轉會市場最廣為談論的對象，不是這兩個下一代球王，而是英格蘭國家隊隊長哈利卡尼。 近日他再次跟皇家馬德里再次扯上關係，加上曼聯、曼城兩支英超富豪球隊，以及正在巴黎聖日耳執教的恩師普捷天奴，欲羅致他的強隊已齊腳開枱。對於球會前途，卡尼未有趁機對熱刺效忠，只說可圈可點的一句：「一切留待今季完結後再決定。」

世界盃外圍賽歐洲區I組，英格蘭今晚深夜先鬥阿爾巴尼亞，3日後再鬥波蘭。國家隊繼續為自1966年首項國際賽錦標而努力，然而一眾英國傳媒並未因此放過近日處於轉會風眼的卡尼，依然對他狂追猛打。

卡尼淡然表示，「想及轉會傳聞只會影響我的表現，我一直喜歡專注在一個目標和一項工作之上，那便是為熱刺爭取好成績，為英格蘭贏得世界盃外圍賽比賽，然後在歐洲國家盃取得好表現。」

他沒有許下效忠諾言，只說：「我盡量嘗試不去理會那些傳言，由現在到夏天完結在球場內專注做好我的工作，之後我們再看看如何走下去吧」，已足夠被各大英國小報炒熱離隊傳聞。

哈利卡尼表示，夏天完結才會考慮在熱刺前途。（Getty Images）

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哈利卡尼跟熱刺的合約至2024年才到期，周薪20萬英鎊的他，是球隊陣中人工最高的球星。由成名已來，皇馬、曼聯均曾多次傳出對他有意，惟他向來對熱刺忠心耿耿，一直留隊至今。他先後兩奪英超神射手，甚至已拿過世界盃金靴獎，可是出道多年至今一隻獎盃都未有，快將28歲的他，或許是時候為前途打算，考慮換轉跑道。

在麥巴比轉會費估計2億歐元以上，多蒙特為夏蘭特開價1.5億歐元的情況下，有傳皇馬或改向卡尼埋手。即使卡尼的轉會費不會便宜夏蘭特多少，由於他由哥哥查理出任經理人而非市場上一眾超級足球經紀，勢令轉會交易費用大減。反正夏蘭特人只有一個，皇馬、曼聯、曼城誰搶不到，都很大機會轉移目標到卡尼身上。此外，卡尼的恩師、前熱刺主帥普捷天奴，亦被指希望將他帶到巴黎重逢。

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卡尼：入前四兼贏聯賽盃也不錯

卡尼承認，熱刺目前正處於艱難時刻，「阿仙奴那場敗仗實在難以下嚥，北倫敦打吡你永遠不想輸，歐霸出局當然亦很失望。」他往樂觀方向想，「但我們周日隨即贏波反彈，如果往大方向想，我們距離第四只落後幾分，並已晉身一項盃賽決賽，如果5月底我們成功取得前四和贏得聯賽盃，我想大家也會認為今季會是個不錯的球季。」

「在我的足球生涯和人生之中，永遠不會過於高興或沮喪。經歷一些低潮期，然後是一些高峰期，這是足球的一部分。」卡尼的講法萬變不離其中，總之就是：「重要的是為長遠目標保持專注，我正為此而努力，我肯定球隊也是如此。」

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期望為英格蘭捧盃

的而且確，無論他說什麼，傳言也不會停止。卡尼不肯多談球會前途，或許可從他在英格蘭國家隊的態度上，看出一點端倪，「當你結束球員生涯，你希望CV上有英格蘭的獎盃。我們國家隊很長一段時間沒有贏得錦標，這些年來我們每年出產大量頂級球員，如果我掛靴時未能為英格蘭贏得任何冠軍，日後回看時或許會感到後悔。」這番話盡見卡尼對獎盃的決心，他不是對冠軍沒有渴望的。

自小已是熱刺球迷的卡尼，累積327次球隊上陣，攻入215球，跟基夫斯的球會紀錄只差51球，如果留隊，打破紀錄只是時間問題，問題是，他到底想留在熱刺成為傳奇，還是為較易贏得獎盃，離開舒適圈外闖挑戰自己？

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