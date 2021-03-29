世界盃外圍賽｜卡尼建功賴斯獲慘情回應獨憔悴　老友蒙特瘋狂抽水

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-29 14:16

「一個人原來都可以盡慶，多了人卻還沒多高興」，英格蘭中場迪格蘭賴斯卻開不了心。 英軍周日（28日）深夜作客兩球擊敗阿爾巴尼亞，當隊長哈利卡尼攻入首球後，湊熱鬧慶祝的賴斯慘被無視，或許真的是「其實自己一個更開心」！

英格蘭在世界盃歐洲區外圍賽造訪阿爾巴尼亞，結果由哈利卡尼及美臣蒙特上﹑下半場各建一功，兩球淨勝對手而回。

英格蘭兩連勝 美臣蒙特妙射奠勝 成修夫基不二之選

哈利卡尼打破6場國際賽入球荒，今仗為英格蘭先開紀錄。（路透社）

世界盃歐洲區外圍賽焦點戰果：

+ 4 + 4 + 4

「三獅軍團」報捷應該高興，竟然有英軍隊員開不了心，原來就是效力韋斯咸的中場迪格蘭賴斯，當哈利卡尼接應梳爾傳中頭槌建功後，一眾英格蘭球員當然上前慶祝，卡尼來者不拒紛紛擊掌，「好嘢！好嘢」，站在卡尼後方的賴斯同樣伸出欲與隊友「High-5」，而他得到的回應就是沒有回應。

賴斯（左一）站在卡尼的後方，最終得到的回應是沒有回應。（路透社）

Some say @_DeclanRice is still waiting 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/IZ8NxJeRDq — England Football Fans (@EnglidsAway) March 28, 2021

連慶祝也被排擠的迪格蘭賴斯，隨即成為網上瘋傳的對象，賴斯及後同樣在社交網站轉發這條影片，原來他仍然在等待，卻在等待網友的惡搞改圖。

事件的另一主角卡尼亦有回應，笑向賴斯道歉，直言當時沒有「望盲區」，並不知道賴斯在他的後方，所以沒有給予回應。

迪格蘭賴斯今場正選上陣並踢足全場。（路透社）

迪格蘭賴斯的「老死」兼國家隊隊友美臣蒙特必定不會錯過「抽水」的好機會，在個人Instagram上載這條「抵死」影片，笑言賴斯仍然留在場中，只是等待別人的回應。聽聞老友想要「Meme圖」，蒙特同樣不遺餘力，在回程的飛機上拍攝一段限時動態，並配上賴斯想要的「Hello darkness my old friend」音樂，加上賴斯一隻等待的手，十分逗趣。

美臣蒙特當然要為好友惡搞一番。（美臣蒙特Instagram截圖）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：