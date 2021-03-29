新疆棉花｜ASICS微博刪去撐新疆棉聲明　藝人李易峰即終止合作

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-29 16:14

ASICS突然成為新疆棉風波的風眼！ASICS上周在官方微博表示支持新疆棉，但今日被發現突然刪除聲明，引發內地網民圍攻。藝人李易峰的工作室今午急發聲明，終止與ASICS的一切合作。

ASICS上周四發聲明支持新疆棉，但如今在微博再找不到這篇聲明。（微博截圖/資料圖片）

多間運動品牌被捲入新疆棉風波，Nike去年表明拒用新疆棉，而安踏就支持選購新疆棉，並退出良好棉花發展協會。日本品牌ASICS上周四在官方微博表態，「亞瑟士（ASICS內地譯名）在中國市場大力發展本地供應鏈，從原材料採購到生產，來自中國不同區域，包括新疆棉的採購。優質的原材料是出產優質產品的重要保證，我們將繼續採購和支持新疆棉。與此同時，亞瑟士在中國本地供應鏈的發展也進一步表明我們對中國營商環境充滿信心。」

【藝人李易峰終止與ASICS合作】

不過，今日再上ASICS官方微博，再見不到這份聲明。ASICS遭內地網民圍攻，質疑改變立場。本身是ASICS亞太區品牌代言人的內地藝人李易峰，今日中午透過工作室發聲明，與ASICS終止一切合作。李易峰的聲明稱：「李易峰先生及其工作室只與全球範圍內支持和採購新疆棉花的品牌進行合作，亞瑟士品牌最終決策與我方初衷未能達成一致。祖國的利益高於一切，祖國的尊嚴不容侵犯。」

大量內地網民在ASICS官方微博留言，要求ASICS將李易峰的所有照片刪除。有內地網民叫ASICS滾出中國，留言包括「陰陽品牌快滾」及「虛偽的亞瑟士」。亦有網民表示，在ASICS上周四公開支持新疆棉後，即購入ASICS的運動鞋，「你坑死我了，我剛買了亞瑟士」。

有澳洲傳媒報道，ASICS微博上周四發布的中文聲明應該是由該公司的中國員工發布的，並未獲得總部批准。

【多名中、港、台藝人與Nike、adidas、Puma等品牌「割席」】

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