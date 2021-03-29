【桌球】傅家俊望可早日赴英再戰職業賽　「有心理準備打疫苗」

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-29 19:35

香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）在疫情下近一年未有出戰職業賽，早前獲世界桌球總會發出外卡、終可征戰世巡賽的他，今日（29日）在活動上透露不急於打到好成績，但求先重拾比賽感覺。

43歲的傅家俊因疫情未能參加上季世巡賽，世界排名跌至72位，未達新季入圍門檻，幸好世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour）早前決定向他發出外卡，可與歷史性獲邀參賽的香港女將吳安儀一同亮相新賽季。

傅家俊自去年2月在威爾斯公開賽首圈不敵中國名將丁俊暉回港後，就因疫情未有再返回英國參加排名賽，去年11月更宣布棄戰新季賽事。世界排名急跌、本來未能參加新一季世巡賽下，他坦言獲發外卡有「失而復得」的感覺，雖然對去年錯過整季比賽感到可惜，但眼看其他球手能繼續比賽而自己需留港，心情複雜：「是不容易的，但以正面心態讓自己休息一下，充足電、重新出發。」

傅家俊今午與女兒一起出席活動。（葉詩敏攝）

不急於做成績 「好好享受桌球」

他表示暫時未知出發日程，要視乎英國疫情，新一季世巡賽將在6月展開，全英賽則在12月上演，他希望能盡快參加大賽，並能盡早赴英準備。疫情下，訓練量雖然一度受影響，但Marco稱不會急於做出成績，「希望先重拾比賽感覺，好好享受桌球。」

而他早前在Facebook專頁上載了與吳安儀訓練的短片，片中他在7分半鐘內轟出147度，證明實力依然。

女子世界排名第2的吳安儀也歷史性獲得外卡資格，未來兩年可參加世巡賽，Marco表示參加世巡賽，除了技術和訓練外，適應英國生活也是關鍵：「不少海外球員因為適應不到生活而影響表現，安儀在這方面要有心理準備，不過我相信她可以的，因為她很有熱誠，職業桌球是她的夢想，她會用正面心態面對並享受今次旅程。」

他又謂，有心理準備若出外比賽，將需要接種疫苗，「相信若要出外，都會需要打疫苗。」食物及衞生局局長陳肇始今日（29日）宣布，目前所有於登機當天或之前21天曾逗留英國的人士，不會獲准登機前來香港，但因應當地疫情有所減緩，可取消限制，但回港後仍需隔離21日。另外，若由中風險組別地區抵港、而又已接種疫苗，21日的檢疫期可減至14日，對於香港運動員出外比賽或有些微幫助。