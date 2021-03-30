傳戴偉浚轉籍求入選中國隊　曾是香港球迷寵兒終因一件事遭狠批

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-30 20:14

內地媒體《新浪體育》指，香港出生、現於中超落班的戴偉浚將「轉籍」廣東，或從而獲得代表中國國家隊的資格，意味本身持有港、英雙護照的他，或會成為中國隊最新中場人選。

在香港出生的球員戴偉浚，曾代表香港U15上陣，他在2017年5月在現已解散的前英甲球會貝利出道，成為繼名將張子岱之後，近半世紀以來首位在英格蘭職業聯賽落班的香港球員，當時消息轟動本地球壇，戴偉浚亦成為香港球迷關注及追捧對象。

戴偉浚曾效力多支歐洲次級聯賽球隊及梯隊：

其後，戴偉浚輾轉踢過牛津聯、荷乙的烏德勒支及狼隊U23，2018年曾回港參加一場傑志足球學院10周年紀念賽，當時吸引不少球迷到場支持。

曾獲選入港隊初選 因傷退選卻又跟操國奧隊

不過，同年年底，時任香港隊主帥加利韋特，先後將戴偉浚召入友賽泰國及東亞錦標賽外圍賽的初選名單，最終戴以傷癒不久為由，韋特未有將他選入決選。戴未有入選港隊的同時，卻又應邀參加中國奧運代表隊集訓，惹來大批香港球迷抨擊；當時戴接受內地媒體訪問時，拒絕回應會否領取中國護照。

戴偉浚獲內地媒體譽為「鄭智接班人」，他本人亦希望代表中國踢國際賽。（新華社）

戴偉浚去年初終結束留歐生涯，轉赴中超效力深圳佳兆業，表現不俗，更獲譽為中國國家隊多年隊長鄭智的「接班人」，他亦表明希望為中國國家隊上陣，並指球會正為他處理轉籍手續。

事情至今終有進展，《新浪體育》引述足球網站《轉會市場》的中國區管理員消息指：「戴偉浚的會籍轉換事宜正在推進之中，目前已經通過了直屬部門的認證，在走廣東省程序。（通過變成內地戶口的方式）」，若然屬實，預計他將為中國隊主帥李鐵提供更多選擇。