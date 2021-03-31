泳池重開｜康文署宣布重開35個公眾泳池　即睇各區重開名單及限制

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-31 13:09

公眾泳池因疫情自去年12月關閉至今，政府終宣布會在周五（4月2日）重開部份公眾泳池及刊憲泳灘。 不過，泳池及泳灘重開的同時，仍有不少使用限制及防疫規則。

康文署今日（31日）公布有關泳池及泳灘重開的詳情，重開的公眾泳池共有35個，開放時間由每日早上6時30分至晚上10時，分3節時段開放，並設休池時間，詳情需參閱各泳池張貼的告示；至於重開的刊憲泳灘則有15個，並重新提供救生員服務。

4月2日重開公眾泳池及刊憲泳灘名單（按圖放大）：

另外，雖然泳池泳灘重開，但仍有不少限制，除基本的入場前量度體溫、非獨立淋浴設施的花灑頭隔1.5米開放之外，泳池、泳灘各有限制。

其中，公眾泳池設施亦不會全部開放，入場人數不可超過可容納人數的30%，若泳池內人數已達上限，等候人士雖領取籌號輪候；市民身處泳池範圍內必須配戴口罩，不過有幾種情況可獲豁免，包括：

1. 游泳期間 2. 淋浴期間 3. 往返更衣室及泳池時 4. 往返不同泳池時 5. 與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時

至於教練指導學員時必需戴口罩，每個訓練小組或課堂連教練在內，亦不得超過4人，每個小組或課堂間需相距至少1.5米。

刊憲泳灘將重新提供救生員服務，但市民需注意限聚令及戴口罩。（資料圖片）

刊憲泳灘方面，泳客將受「限聚令」限制（即《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》第599G章）限制，不得在泳灘進行多於4人的群組聚集；在泳灘上亦必需戴口罩。同時，設於泳灘的燒烤場會繼續關閉，貝澳營地亦會繼續關閉。