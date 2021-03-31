世界盃外圍賽｜C朗領葡萄牙反勝盧森堡　上場怒擲臂章間接變善事

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-31 13:27

C朗拿度取得2021年首個國家隊入球，領葡萄牙在世界盃外圍賽歐洲區A組作客以3：1反勝盧森堡。此外，C朗上場對塞爾維亞後怒擲隊長臂章到地上，令人意想不到的是，此舉可能間接幫到一位患上脊髓性肌肉萎縮症的6個月大男嬰。

世盃外歐洲區A組，葡萄牙作客弱旅盧森堡先失波，但迪亞高祖達上半場補時接應柏度尼圖傳中頂入，半場追平1：1。

C朗門前一射，為葡萄牙領先2：1。（Getty Images）

C朗入球後與隊友慶祝。（Getty Images）

50分鐘，祖奧簡斯路傳中，C朗門前第一時間射入，助葡萄牙領先2：1。C朗打破415分鐘的國家隊入球荒，這是他第103個國際賽入球。自從2004年起，C朗每年都能為葡萄牙入球。

【C朗78分鐘錯失單刀機會逐格睇】（按圖放大）

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78分鐘C朗有個大好機會梅開二度，盧森堡球員送上自殺式回傳，C朗截到後推入禁區，沒有受到其他後衛干擾，單對單面對盧森堡門將摩利斯。C朗沒有扭過摩利斯，直接施射，但射得太正，被對方撲出。輾轉之下，C朗補中射入，但他越位在先，入球無效。

【C朗失機片段】

儘管C朗錯失了黃金機會，但葡萄牙在80分鐘有祖奧包連夏頂入，鎖定勝局，作客反勝3：1。同日另一場，塞爾維亞贏阿塞拜疆2：1，塞爾維亞及葡萄牙同樣3戰7分，在A組領先。

葡萄牙上輪與塞爾維亞踢成2：2，在完場前C朗射門被對方解圍，雖然多角度見到皮球已經過了白界線，但球證指皮球未完全入網，並非入球，令葡萄牙未能絕殺取勝。C朗非常生氣，步出球場時，更怒擲隊長臂章到地上。C朗此舉無心插柳，可能間接做了善事。

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有球場職員拾起了C朗的隊長臂章，放上網拍賣籌款，為一位叫Gavrilo Djurdjevic的6個月大塞爾維亞男嬰籌款，這位男嬰患上脊髓性肌肉萎縮症，需要250萬歐元的醫藥費。

【有人慈善拍賣C朗隊長臂章，為男嬰籌款】

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