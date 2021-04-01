世界盃外圍賽｜英格蘭力克波蘭取3連勝　中堅孖寶合力炮製絕殺球

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-01 09:23

一個下半場，英格蘭中堅史東斯經歷甜酸苦辣，由後場「派膠」失誤至頭槌二傳助攻，英格蘭有驚無險在主場以2：1力克沒有利雲度夫斯基的波蘭，世界盃外圍賽3連勝。史東斯今仗將功補過，主帥修夫基及馬古尼賽後齊聲力撐該名曼城中堅。

波蘭神鋒利雲度夫斯基戰畢安道爾一仗後，因右膝韌帶受傷關係，預料休養一個月，無疑對今仗對手英格蘭是個好消息。沒有「利雲哥」的波蘭如常造訪英格蘭，開賽前繼續有單膝跪宣揚反歧視，而波蘭眾將今仗並沒有響應，前鋒比亞迪克以手指指着球衣上的「Respect」（尊重），取代單膝跪。

英格蘭眾將今仗繼續單膝跪，波蘭球員們亦沒有繼續這儀式。（路透社）

波蘭是英格蘭在今個國際賽期中實力最強的對手，主帥修夫基派出強陣應戰，由哈利卡尼領軍，史達寧﹑美臣蒙特及馬古尼等主力正選登場，連續三仗正選披甲的史達寧，上半場中段一次突破殺入禁區，博得對手犯規，12碼由隊長卡尼操刀中鵠，19分鐘先開紀錄。

哈利卡尼攻入12碼先開紀錄。（路透社）

世界盃歐洲區外圍賽焦點戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

重新入選國家隊的史東斯，今仗夥拍馬古尼扼守中路，換邊後這名曼城中堅成為主角，先在初段試圖護住皮球讓給門將普比，差點闖禍，幸好對方球員推跌普比犯規。

史東斯及後於後場「嘆慢板」，豈料波蘭球員已趕到，壓力下隨即在自己禁區頂失去控球權，史東斯衝前「補鑊」惜為時已晚，米利克（Arkadiusz Milik）橫傳予效力白禮頓的莫達（Jakub Moder）勁射破網，波蘭在58分鐘追成平手。

史東斯下半場初段差點闖禍，令普比被對手侵犯。（路透社）

+ 2 + 2 + 2

史東斯今季在英超已為曼城攻入4球，助攻能力不容忽視，而最好彌補犯錯的方法，莫過於將功補過。「三獅軍團」比賽末段一次角球攻勢，史東斯遠柱接應頭槌頂後二傳，拍檔馬古尼球不着地勁射建功，85分鐘為英格蘭奠定勝局，史東斯靠自己洗脫「罪人」之名，英格蘭以一場勝仗結束今次國際賽期，在世界盃外圍賽取得3連勝。

史東斯末段將功補過，接應角球二傳助攻馬古尼攻入奠勝一球。（路透社）

縱然史東斯後防失誤導致失守，修夫基賽後力撐該名曼城中堅，直言不可因為一場賽事而定生死，「史東斯需要為失球負上一定的責任，但他沒有受失誤影響，立即收拾心情繼續專心作賽，並為球隊獻出一個助攻，這是一個關鍵的入球。史東斯過去18個月的表現有目共睹，這失誤相比下並不重要。」

射入奠勝一球的馬古尼，賽後同樣大讚今場拍檔史東斯過去一年的發揮突出，而作為一個防守球員，失誤在所難免，更重要的是可以將功補過。

史東斯後場未有即時解圍，及後被對手偷走腳下球再失守。（路透社）

英超第30輪直播賽程（按圖放大）：