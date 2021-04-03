【港足．電競】港隊選拔賽落幕　冠軍選手：代表香港比獎金更重要

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-03 17:38

經過一連串虛擬對決，香港電競足球代表隊今日（3日）終於出爐。 其中一名港隊成員張志成直言，自己根本不在乎冠軍獎金，只因代表香港出戰國際賽，已是無比榮譽。

今屆FIFAe Nations Cup香港電競足球代表隊選拔賽吸引超過300人參與，通過一番龍爭虎鬥，最後8強選手今日會師數碼港，爭奪5個港隊席位。

8名電競選手今日於數碼港決出冠軍，並正式選出5名港隊成員。（袁志浩攝）

結果Xbox One及PS4兩個平台分別由張志成與何嘉銘贏得冠軍，連同其餘3名選手，取得代表香港的資格。曾登上亞洲排名第一，於法國、馬來西亞、上海等地參賽均奪冠而回的張志成，本身是全職電競「直播主」，基本上每日都寓工作於操，日均訓練多達4小時，因此對勝出並不意外。

張志成（左一）及何嘉銘（左二）連同兩個平台賽事亞軍及「最佳季軍」，將代表香港出戰世界賽。（袁志浩攝）

至於另一位選手何嘉銘，過去只曾參加小型系列賽，他在決賽跟對手勢均力敵，戰至尾段才「一箭定江山」。他笑言自己「打到手震」，「很刺激，比賽太多高手了，沒想過會殺入決賽再贏冠軍，十分開心。」

張志成是全職電競「直播主」，他認為電競界總算獲得大眾注視。（袁志浩攝）

冠軍選手嘆終能吸引大眾目光

兩位都會代表香港參加稍後舉行的資格賽，力爭晉身8月在丹麥舉行的決賽周。而「港隊」身份，對他倆來說亦意義重大。張志成表示：「我不在乎冠軍獎金，只在意代表香港，因為這是國際足協首度在港辦正式電競賽事。感覺這個項目開始受大眾重視，見到曙光！」二人異口同聲指出，未來會跟隊友專注研究戰術，為資格賽好好備戰，「參加得國際賽，大家水平相差不遠，心理質素跟戰術執行，就能看出分野。」

何嘉銘對勝出感到意外，他希望足總可考慮多舉辦類似的電競比賽。（袁志浩攝）

丘建威：電競有望成香港新Icon

前港足成員、現足球評述員丘建威今日亦為兩場決賽「講波」，他透露自己曾在網上觀賞電競足球的世界賽，當時氣氛相當刺激，因此認為電競足球的遠景，對本地波發展或有幫助。「實體香港男、女子隊進軍世界盃可能遙遠一點，但電競反而有機會成事，可能成為香港另一個Icon。」

足球評述員丘建威亦有份講波，他相信電競足球對本地波發展或有幫助。（袁志浩攝）

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