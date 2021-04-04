體育熱話︱澳洲獨木舟男神驚變毒王　偷運650公斤海洛英勢囚終身

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-04 16:25

曾幾何時，高大俊帥的陽光系男神伯格利（Nathan Baggaley），是澳洲人的偶像。他是單人獨木舟500米賽事三屆世界冠軍，2004雅典奧運獨得單人和雙人短途賽兩面銀牌。 世人意想不到的是，陽光男神背後的黑暗面如此巨大。由服用禁藥到製造和販賣毒品，一步步走向萬劫不復深淵。獄中生活並未令他改過自新，反而令他愈賭愈大，偷運600公斤海洛英案件近日罪成，面臨終身監禁。

伯格利與弟弟Dru是典型的澳洲陽光男孩，熱愛大海與運動的他們，每天在太平洋海岸乘風破浪，曬得一身古銅膚色，在當地滑浪會輪流當上義務救生員。一家人是虔誠天主教徒，積極參與地區事務，在布里斯班的陽光與海灘，這對兄弟猶如太陽神阿波羅般耀眼。

成年後，二人踏上不同的路途：哥哥Nathan往奧運的夢想邁進，即使2000年悉尼奧運只差一步未能晉身決賽，2002、2003連奪兩屆世錦賽冠軍之後，強勢進軍2004雅典奧運，最後分別在單人和雙人賽各得一面銀牌；弟弟Dru專注學業，繼而協助家人打理家族的養蠔生意，同時兼顧打職業欖球。

兩兄弟分工合作，滿以為萬無一失，誰知一次又一次意外，將他們捲向黑暗螺旋。

伯格利在2004悉尼奧運光芒四射，連得兩面銀牌，他高大英俊火速成為澳洲獨木舟一代男神。（Getty Images）

【澳洲一代獨木舟男神——沉淪前的伯格利】（接圖細看）

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男神兄弟沉淪記

弟弟Dru首先出事，酗酒、經常流連夜店，在Nathan揚威奧運之前，伯格利家族面臨重大打擊：1998年布倫瑞克河（Brunswick River）漂白劑污染事件，摧毀他們的蠔田。2004年他在滑浪會外遇襲，幾乎失去性命，當襲擊者獲得輕判，患上創傷後壓力症候群（PTSD）的他變得愈來愈偏激。

運動生涯順遂的Nathan，亦踏上不歸路——2005年第三度贏得世錦賽金牌後，他被指服用禁藥類固醇，被停賽24個月。事件令他意憤難平：「我每天練習4次，每周練習6日，作出重大承諾與犧牲。我享受這挑戰，直到被罰停賽。我失去生計、朋友、規劃好的生活並失去所有同輩對我的尊重。」他當時堅稱，「我實在難以接受自己為沒有犯下罪行而被懲罰。」

2004年他才獲選為澳洲體育學院（AIS）年度最佳運動員，3年之後，澳洲體院中斷對他資助，「我感到被背叛，3年前我才得到AIS最高榮譽的年度運動員獎項，他們享受我的成功，可是當我有問題時，立即被忽視，只能獨自面對。」

Nathan的弟弟Dru，也是型男一名。（網上圖片）

為金錢踏上不歸路

將獨木舟從Nathan身上拿走，令他失去生計，沒有工開之下陷入抑鬱，只能在夜蒲中麻醉自己，並染上服食搖頭丸來「忘記一切苦惱」的惡習。

停賽期快滿之時，Nathan的人生似乎露出一線曙光，一邊發展獨木舟生產事業，一邊努力訓練，希望參加北京奧運。無奈他借給弟弟Dru重振蠔田業務的金錢一去無回頭，急需用錢出外比賽來挽救運動員生涯的Nathan選擇鋌而走險，幫Dru運毒給客人。

Dru也不是個從一開始只會「累街坊」的弟弟，為幫忙家族生意，他放棄讀大學，遇襲後PTSD病情持續不退，連番打擊之下沉迷賭博，至此誤入歧途涉足毒品世界。

【人贓並獲的一刻】（按圖放大）

意料中的悲傷結局

Nathan未能如願出戰北京奧運，2009年更因製造搖頭丸，與Dru一起被判監。兩人均知道自己做錯了，也令父母和愛護他們的人傷心失望，回頭卻已太難。二人自此不斷販毒出入監牢，2013年因大量入口和製造受管制藥物被捕，2015年12月Nathan被判監兩年零三個月；2018年8月，兄弟二人炮製出一宗人駭聽聞的案件。

2018年8月31日，Dru從黃金海岸登上一艘快艇，駛向澳洲沿岸360公里處一架海外大型船隻。當地警方截停快艇，在艇上截獲650公斤海洛英，市值高達2億澳元（約11.84億港元）。Dru當場人贓並獲，Nathan縱不在場，及後亦因策劃今次案件被捕。二人均拒絕認罪，惟近日案件審結，法庭判處兩人罪名成立，等候判刑，綜合多間澳洲媒體均指，Nathan與Dru兩兄弟面臨終身監禁。

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