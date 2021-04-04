轉會｜美斯不走了？　巴塞前球探談球王去向　或與尼馬再續前緣

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-04 16:42

巴黎聖日耳門昨晚在對里爾的法甲爭標大戰1球落敗，陣中球星尼馬（Neymar）再一次領紅被逐，更被拍得企圖在通道內攻擊對手後衛堤亞高迪查路（Tiago Djalo）。 尼馬的不顧一切，與他希望回歸巴塞隆拿伙拍美斯的傳聞，又有無關係？

巴黎聖日耳門近8季7度奪得聯賽冠軍，今季終於再遇挑戰。法甲來到最後大直路，榜首兩強里爾與PSG昨晚賽前同得63分，誰勝出這場「6分波」，無疑會朝冠軍邁進一大步。里爾最終憑約拿芬大衛上半場入球，1：0擊敗主場出擊的PSG，在榜首以3分之差領先對手，但焦點一幕出現在完場前。

尼馬與PSG的合約將於2022年夏天屆滿。（美聯社）

與里爾後衛完場前齊被逐 球員通道內險講手

90分鐘，鬥足全場的PSG前鋒尼馬與里爾後衛迪查路，再一次於左邊邊線鬥法，迪查路面對運球的尼馬，以1.9米的龐大身軀阻擋對方去勢，皮球滾出界外後，尼馬一手將迪查路推到地上，再撿回皮球，這個動作令已有黃牌在身的他再領一黃，兩黃變一紅被逐。然而重播片段顯示，迪查路曾一腳踢向尼馬小腿，他亦因而被逐。

但事情未就此結束，兩人同時間經球員通道返回更衣室，雖有大批工作人員圍繞，但尼馬與迪查路一直口角，尼馬更一度衝向對方作勢施襲，終被職員阻擋帶走。值得留意的是，這已是尼馬已近14場法甲賽事中，第3次被罰紅牌出場。

尼馬與迪查路爭執經過（按圖放大）：

尼馬與迪查路爭執的片段：

Neymar and Djalo have a fight in the tunnel during the PSG & Lille football match pic.twitter.com/Xptluo6BzP — Everything Sports (@CompleteSports0) April 3, 2021

傳為回歸巴塞擱置續約 美斯成為最大因素

尼馬如此表現，PSG大概很難為他高興，這名巴西球星的未來更是充滿問號，西班牙報章《Ara》賽後更透露：尼馬已擱置與PSG的續約談判，他正爭取回歸巴塞隆拿，全因他「覺得美斯將會與巴塞隆拿續約」。

關於尼馬回歸巴塞的傳聞一直沒有停止過，但事有湊巧，曾在巴塞隆拿工作的巴西籍球探、2013年一手促成尼馬轉會巴塞的Andre Cury向阿根廷媒體《El Litoral》透露：「尼馬將會與美斯再度合作，但不是在PSG，而是在巴塞。」

美斯曾表明季尾約滿後會離隊，但現下似乎改變主意。（Getty Images）

事實上，有關美斯的轉會傳聞近月的確冷卻不少，Andre Cury在訪問中指，巴塞內部對於美斯會續約「感到愈來愈樂觀」：「我也頗肯定他會留在巴塞，巴塞和阿根廷都是他的家，為這兩個地方他都傾盡全力。」

Andre Cury指，美斯希望巴塞能提升球隊實力，卻有感球會往往講一套做一套，感覺被孤立；他還點出一個關鍵因素，就是拿樸達（Joan Laporta）當選新任球會會長：「美斯與拿樸達的關係很好，現在拿樸達回來了，很多事都向好處發展。」

拿樸達（左）早前正式上任成為巴塞新任會長，他與美斯交情頗深。（Getty Images）

【愛家好男人美斯】（按圖進入）