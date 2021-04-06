足球往事︱卡尼曾是無人睇好的肥仔　雲達華治爆粗恥笑唔識踢波

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-06 20:29

「每個肥仔都是潛力股」這句話，不局限在演藝界，放諸足球場也有成功例子。當紅炸子雞姜濤以至台灣男神彭于晏均曾是大肥仔，英格蘭國家隊隊長哈利卡尼減肥成功後無變靚仔，卻成為隊隊想要的超級前鋒。 他今天的成就看似平步青雲，然而年少歲月一再被圍攻、被捨棄，連熱刺內部也不看好他能成為英超球員，前隊友雲達華治甚至爆粗恥笑他。

跟「萬人迷」碧咸一樣，卡尼在倫敦出生和成長，就讀同一所小學，也是在少年足球隊Ridgeway Rovers起步，接受正規訓練。不同的是，卡尼自小因為肥胖，並不被看好。8歲曾被阿仙奴少年隊揀中，一年後被放棄，當時主管槍手足球學校的傳奇球星林柏拉迪（Liam Brady）解釋，身體超重是他們放走卡尼的主因，「他有點肥，運動能力麻麻」。

被阿仙奴棄若敝屣，不等於熱刺樂於接收。他到熱刺試腳最初並不成功，只能回到母會Ridgeway Rovers，連看着他長大的教練David Bricknell也承認，「如果有人在他11歲、甚至是14歲時問我，他能否擁有如今那樣的職業生涯，我應該會答：『我很懷疑』。」

穿上阿仙奴球衣的卡尼 （圖左）。他曾效力阿仙奴少年隊，一年後被放棄。（Twitter）

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人人也質疑的肥仔

就算被世界遺棄也不可怕，卡尼努力為自己贏得一次又一次奇蹟。先是11歲那年到屈福特試腳，期間他在一場對熱刺的比賽，再次吸引對方教練注意，終令他獲得加盟熱刺的機會。包括卡尼自己在內家族大部分成員都是熱刺球迷，他從阿仙奴出發，在北倫敦兜了個大圈，最終還是回到起點，球衣由紅轉白，當然更美好，「我家跟熱刺球場只有15分鐘距離，我一直是熱刺球迷。」

如願去到熱刺，他的足球之路並未變得暢順，球隊內部跟前往教過他的教練一樣，無一認為他能登上大雅之堂。18歲那年，他得到在一隊跟操的黃金機會，結果慘為被恥笑的對象。

雲達華治在卡尼跟操的第一課，曾對他毫不留情地批評。（Getty Images）

雲達華治：「這小子不懂踢波」

2010至2012年期間曾效力熱刺的荷蘭球星雲達華治憶述，「練習時，當我們將球傳給他，我難以相信他每次是如何控球的。」卡尼一次又一次失球，令他忍不住向門將高美斯抱怨，「這小子根本他媽的不懂踢波。」

練習表現不濟，令卡尼淪為外借浪人：2011年外借低組別的羅連安特、2012年外借英冠米禾爾，然後是諾域治和仍在英冠的李斯特城。正當全世界也看低他的前途，幸好還有一個人獨具慧眼，改變他的一生。

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舒活對卡尼的無限信任，改變他的一生。（Twitter）

熱刺大師兄獨具慧眼

舒活（Tim Sherwood）曾效力熱刺4年，2008年重返球隊當助教，2012年升任足球總監，2013年12月韋拿斯保亞斯離隊，他臨時頂上領隊一職。舒活說，「在熱刺，很多人告訴我卡尼無法在英超立足。他被外借到英甲和英冠球隊，每一個教過卡尼的領隊都跟我說，他不是英超級數球員。」

幸好的是，「我沒有聽他們說，一直對卡尼充滿信心」，舒活信任自己的眼光，「我較他們任何一個人花上更長時間觀察他，每天看着他訓練，他真是個頂級球員。」舒活給予卡尼愈來愈多上陣機會，2014年4月7日對新特蘭首次英超正選上陣，即取得1入球1助攻助球隊大勝5：1。即使曾在對韋斯咸一仗擺烏龍早段被換出，季尾6場英超卡尼全數獲派正選上陣，共取得3入球2助攻。

舒活的堅持沒有為他帶來領隊長期合約，季尾即被解僱，但他成功令卡尼的能力被世人看見。之後的故事大家耳熟能詳，接着普捷天奴上任，卡尼大放異彩。

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阿仙奴真的後悔了

儘管卡尼仍未為熱刺帶來獎盃，英超和歐聯亞軍已是難得成就，更曾兩奪英超神射手，亦是2018世界盃金靴獎得主。曾經被身邊幾乎每位教練睇淡，如今已搖身一變為炙手可熱的超級前鋒，皇家馬德里和曼聯等各地豪門球隊多次盛傳有意收購。

他的成功，令林柏拉迪後悔了，揚言：「當時放走卡尼是個錯誤」。昔日曾恥笑他的雲達華治亦對他刮目相看，「如今他已跟被公認為全球最強前鋒的利雲度夫斯基看齊，他絕對是熱刺和英格蘭的入球保證。」

卡尼目前仍只有27歲，下季是去是留目前未有定案，他的伯樂舒活甚至指出，「他的成就沒有上限，仍然想飛得更高，我認為他做得到。假如他身邊是更優秀的球員，他表現會再上層樓。」

卡尼由「波都踢唔掂的肥仔」到頂級前鋒和英格蘭國家隊隊長，一方面是他個人付出難以想像的努力和毅力，同時亦證明年輕人的進步空間可以是無窮無盡，所以千萬別看輕任何年輕人，尤其是正在努力的肥仔。

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