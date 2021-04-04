【港超聯】被指性騷擾　林衍廷正選遭球迷狙擊　愉園反勝流浪開齋

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-04 18:46

港超球隊近月捲入多宗爭議事件，包括拖欠保費、將帥被指控性別歧視甚至性騷擾，今日（4日）對標準流浪終以一場勝利沖喜。球隊在風波主角之一的林衍廷復出下，尾段由外援米基爾連入兩球反勝。 然而，流浪對球證判決極度不滿，教練及管理層賽後一度包圍球證指罵。

愉園小將林衍廷早前鬥天水圍飛馬時，因涉對球證羅碧芝說出侮辱性言論而被罰紅牌，更遭投訴言論有性騷擾之嫌。雖然「快活谷」曾直斥林衍廷「做錯是事實」，但球會暫未對他另作內部停賽，這名守衛在已按足總紀律章程自動停賽一場後，於今日對流浪時正選復出。

不過愉園全軍，尤其林衍廷今場被個別球迷「招呼」，賽前公布主隊正選陣容時，現場已有人喝倒采。而林衍廷於場上每次觸球，都會被球迷以噓聲甚至粗口「問候」。

因近期連番捲入爭議事件，愉園屢遭現場部份球迷指罵。（袁志浩攝）

祖連奴搏盡入波傷出 米基爾戲劇性梅開二度

雖然林衍廷似乎未受影響，上半場助攻助守，但仍難阻「快活谷」於39分鐘失守。播磨浩謙左路傳中省中林衍廷改變方向，皮球直飛尾柱令謝家榮失位，後上的祖連奴連人帶波直衝入網成1：0。雖然取得入球，但祖連奴於網窩中顯得相當痛苦，一度抱頭痛哭，需由擔架抬離場治理。

愉園戰至尾段方見起色，先有米基爾85分鐘於禁區內勁射破網；6分鐘後，這位巴西中場快鍾昇霖一步頂走皮球，但遭對手舉腳過高踢跌。球證何煒昇直指12碼點，極刑由米基爾親自操刀射入，「快活谷」結果以2：1反敗為勝，今季聯賽終於「開齋」，更壓過流浪升上積分榜第5位。

比賽圖輯：祖連奴受傷、林衍廷罵聲中正選上陣（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

流浪賽後圍球證 有球迷掟水樽

完場後流浪不服判決，總監李輝立、教練招重文跟賴嘉輝包圍球證理論，當中李輝立更指罵主球證何煒昇，第四球證陸建燊見狀立刻上前阻止。觀眾席上的球迷亦隨即鼓譟，有球迷更在球證離場途中，向球證方向掟水樽，但未有擊中任何人。

流浪守門員盧兆崎對落敗坦言「唔抵」，「我個人認為這並非12碼，沒想過球證會吹罰。球隊在短時間內連失兩球，但結果未必能反映今場戰況。」

比賽圖輯：愉園絕殺、流浪不滿圍罵球證（按圖放大）

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愉園被「狙擊」 球員：當無聽過

至於林衍廷賽後則未有受訪，愉園中堅葉卓文指出，球隊早已做好心理準備面對個別球迷的狙擊，「Fatgor（林衍廷）已料到今日會被罵，我們跟他說了很多（鼓勵的話），他今日也沒理會場外因素，踢了場好波。球迷的聲音當然有影響，但都會當無聽過，希望大家都盡力比賽。」

足總原先於周二（6日）就林衍廷的不檢行為舉行紀律聆訊，但據悉因處理文件需時，且須預留足夠時間予被告駁訴，故此將聆訊押後至本月19日。這意味林衍廷至少可為愉園多踢3場比賽，包括周三（7日）上演的菁英盃決賽。葉卓文表示，球隊上半季成績如同「劫富濟貧」，希望勝利能為爭奪菁英盃注下強心針。