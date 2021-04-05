英超熱話｜蘇斯克查當紅惹來「私生飯」？　英版狂迷追星一樣瘋狂

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-05 17:27

香港男子組合Mirror成員姜濤人氣爆燈，人紅自然多人追，最近卻被瘋狂歌迷追捧所困，更直言「有責任教好粉絲」。 意想不到的是，遠在英國的曼聯主帥蘇斯克查，最近亦得到「姜B」的偶像待遇，竟然有瘋狂球迷為了他的簽名，不惜冒險衝出馬路。

姜濤必然是新一代最火紅的歌星，人紅歌迷多是人之常情，可惜「姜B」歌迷多到影響工作，使Mirror的綜藝節目被迫終止拍攝。「姜B」及後透過通訊軟件向歌迷們發長文，直言瘋狂「Fans」的行為，使他與身邊人甚感困擾，並稱有責任教好粉絲。

姜濤在鏡頭前用實力保護「姜糖」，鏡頭後卻有着不為人知的悲痛。（資料圖片；梁碧玲攝）

香港有「姜B」，英國有「蘇B」，做領隊的蘇斯克查竟然最近亦受狂迷的行為所困，英國《每日郵報》透露周日（4日）主場戰畢對白禮頓一仗，蘇斯克查離開主場附近的酒店時，已經有瘋狂球迷尾隨，連蘇斯克查上座駕後，後方亦有車輛跟隨，更在紅綠燈時走上前拍打「蘇B」的車窗。據了解該名瘋狂球迷是一名「簽名獵人」，而蘇斯克查今次就成為「獵物」。

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想不到「蘇B」如今亦有「姜B」的偶像待遇。（資料圖片／Getty Images）

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姜濤需要自己出手提點歌迷，這些事情不必蘇斯克查出手，曼聯方面已有計劃好好地保護「蘇B」。即使曼聯方面也認為今次是個別事件，但同時在重新檢視蘇斯克查的行程，擔心過多的曝光會影響該名曼聯主帥的人身安全。

蘇斯克查的瘋狂球迷為簽名不惜衝出馬路。（資料圖片／Getty Images）

另外，在英國西南部的治安同樣令人關注，事關愛華頓副選門將羅賓奧臣，上月在柴郡的家被蒙面盜賊爆竊，此事令不少球會更加擔心旗下球星們的安危。

英超第30輪戰果（按圖放大）：

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