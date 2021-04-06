【英超】連格再獻神級表演　韋斯咸屠狼3個入球都關佢事

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-06 13:16

韋斯咸作客狼隊一戰，從曼聯外借鎚仔幫的連格（Jesse Lingard）再次演出身價，一記60碼金球、一次底線突破、加上以一敵五後為隊友送上神助攻，助球隊上半場已遙遙領先三球。即使狼隊之後連入兩球，仍未能平反敗局。 連格之所以令對手防不勝防，全靠一個技術細節。

在曼聯被投閒置散的連格，加盟倫敦球會韋斯咸與舊「波士」莫耶斯重聚後立即如魚得水，首7場英超上陣已貢獻5入球3助攻，帶領球隊繼續向前列邁進。

作客狼隊開賽6分鐘他已先聲奪人，韋斯咸化解狼隊一次攻勢後，守將華迪美高法爾（Vladimir COUFAL）在後場將球交給連格，他接應後順勢轉身高速向前推，由自己後場一路殺上，狼隊球員追也追不到。連格一口氣帶足60碼，狼隊守將封死他的食糊右腳，他索性推向左路起左腳射入，為韋斯咸先開紀錄。

連格千里走單騎轟入金球，十分神氣。（Getty Images）

【連格狂奔60碼金球連環圖】（按圖細看）

+ 5 + 5 + 5

三個入球都是因為連格

8分鐘後，一記原本無甚威脅的邊線球，因為連格再次成為入球。韋斯咸前場左路一記過頭波，力度似乎有點大，連格跑到盡接應，皮球落地後幾乎彈出底線，他及時在角球旗前出腳控定，並連消帶打挑起皮球越過狼隊守將。

他過得瀟灑，就算被狼隊守將擋住去路，隊友馬蘇亞古（Arthur MASUAKU）及時趕到加一腳傳中，伏兵門前的柏保路科奴斯（Pablo FORNALS）輕鬆射入，韋斯咸14分鐘已領先至2：0。

經過兩次教訓，狼隊守將面對連格已不敢怠慢，可惜依然無用。

【連格瀟灑炮製入球逐格睇】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

「連美斯」以一敵五

戰至38分鐘，狼隊又一次無功而還的攻勢，韋斯咸守將頭槌解圍時再次找到連格。這個早前再次入選英格蘭國家隊大軍的球星，被四個狼隊守將包圍仍毫無懼色，先用速度突破，然後趁第五個狼隊球員走向他之際，巧妙將球斜傳予隊友查洛保雲（Jarrod BOWEN）。

連格的傳球力度恰到好處，讓保雲可舒服地順勢推入禁區，起腳為鎚仔幫射成3：0。狼隊落後三球才如夢初醒，靠丹當斯卡（Leander DENDONCKER）的頭槌和年輕人法比奧施華（FABIO SILVA）下半場的入球追至2：3，仍難逃敗局。韋斯咸全取3分後，再次升上第四位，英超罕有地戰至第30輪，傳統Big 6球隊車路士、利物浦、熱刺和阿仙奴均不在前四位之內。

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連格以一敵五後造就隊友保雲，二人開心慶祝。（Getty Images）

【連格擊倒5狼隊守將連環圖】（按圖放大）

一個技術細節令對手防不勝防

連格今仗一傳一射加上底線過人間接造成入球，盡顯身價。他的速度和爆發力固然可圈可點，不過他之所以令對手後衛如此防不勝防，全靠一個微細技術細節——轉身。

上述三球波他均是先背向對手龍門，繼而在千鈞一髮間快對手一步轉身。他無論是轉身速度之快或是時機捕捉之精準，往往令對方守將防不勝防，連格靠靈巧轉身賺得的一秒甚至是半秒早着先機，加上本身速度優勢，就算狼隊用到5人包圍，他依然有能力突圍而出。

韋斯咸作為一支攻力不算強的球隊，很多時以反擊為主，將連格轉身快加上頭腦轉數高的優點發揮得淋漓盡致，這些特點在控球主導的強隊身上反而作用沒那麼大，或許正因如此，連格在曼聯的作用，遠遠及不上他在韋斯咸。

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被對手問一個奇怪問題

今仗去到尾段，狼隊的尼圖與連格起衝突。賽後連格表示：「他問我，『你點解要咁樣踢波』，但我不明白他為何這樣說。」

當時韋斯咸領先3：2，取得控球權之後，連格將皮球推向角球旗位置浪費時間，疑因此令尼圖不滿。「當然我們贏得比賽，我想他的意思是為何我們要將球留在角球位置，但那是球賽管理。」

【同場加映：福仔與連格】（按圖放大）