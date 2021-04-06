東京奧運｜朝鮮宣布不參賽　重創日韓與朝對話計劃　打擊兩韓申奧

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-06 13:26

距離東京奧運開幕餘下100多日，疫情仍令這項盛事充滿陰霾。率先宣布不參賽的，是近一年鮮有在國際體壇露面的朝鮮。

朝鮮透過其官方體育網站宣布，該國奧委會在3月25日曾召開會議，除了討論國內未來體育發展，更決定「因應新冠肺炎造成的全球健康危機，為了保護運動員，決定不會派出代表團參加第32屆奧運會（東京奧運）」。

朝鮮在1972年首次參加奧運會，此後曾缺席兩次，包括在1984年參加由蘇聯領導的杯葛運動、及在1988年拒絕參加韓國主辦的漢城奧運，今次不參賽，是33年來首次。

日韓失與朝對話機會 打擊南北合辦奧運計劃

自新冠疫情爆發以來，朝鮮方面一直採取極嚴密的防疫措施，包括一度完全切斷與中國的交通往來，直至近日才有恢復跡象。但日本傳媒報道，朝鮮退賽除了令日本擔心其他國家會跟隨退出，更大大打擊日、韓國兩國的外交計劃，有東奧組委會人士匿名指出，「雖然這一刻沒有證據，但很難不聯想到朝鮮退賽是有政治目的。」日本首相菅義偉將於4月16日在美國與美國總統拜登召開日美峰會，相信朝鮮退賽目的將成為會上其中一個討論事項。

韓國總統文在寅今年3月1日曾表示，希望藉今年舉行的東京奧運，「獲得日韓之間、韓朝之間及日朝之間的對話機會，進而令美國及朝鮮間亦指開對話」，媒體指出，韓國舉辦2018年平昌冬季奧運會時，藉此與朝鮮方面有深入交流，更促成同年的「平壤共同宣言」，希望再一次借奧運與朝鮮方面接觸，尤其兩韓關係近兩年再度轉差之下，東奧更是一個寶貴機會，但這願望已煙消雲散。

朝鮮運動員過往亮相奧運會：

另外，兩韓曾在2018年的「平壤共同宣言」中，表示會共同申辦2032年奧運會，雖然南北關係跌至近年低點，但韓國首爾當局上周四表示，已向國際奧委會提出會與朝鮮平壤合辦2032奧運，今次朝鮮退賽，無疑亦大大打擊合辦計劃。

日本方面除了憂心朝鮮開了退出奧運的先例，會令其他國家仿傚，同樣有外交方面的顧。日媒指，日本政府本想透過奧運，與朝鮮方面對話，緩解多年來朝鮮綁架日本人的問題，但現時亦失去這一重要對話窗口。

另外，日本NHK報道，雖然東奧測試賽本會在今周恢復舉辦，但組委會考慮到疫情帶來的入境限制並未緩解，令外地選手及職員無法入境，將會取消本周末舉辦的水球測試賽。