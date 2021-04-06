【體育熱話】蒙古奧運英雄驚傳嚴重傷人被捕　去年當選奧委會主席

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-06 17:52

為蒙古奪得史上首面奧運金牌的「柔道天王」納丹（Naidan Tüvshinbayar），近日牽涉一宗嚴重傷人案，一夜間由國家英雄淪為令人齒冷的狗熊。 他去年才當選蒙古奧運委員會主席，在當地體育界地位崇高，或許正因如此，他傷人事件曝光後，才令當地人十分驚訝。

蒙古由1964年首次派隊參加奧運開始，直到2008年第11次參賽才首嘗金牌滋味。為他們取得零的突破的，正是當年只有24歲的納丹。

北京奧運男子100公斤級別柔道賽事，賽前他並非獎牌熱門，尤其第一圈便遇上兩屆世錦賽冠軍兼2004雅典奧運金牌得主、日本名將鈴木桂治。結果他不單爆冷力壓鈴木桂治出線，之後過五關、斬六將，八強再擊敗雅典奧運銀牌選手、韓國名將張盛晧。

納丹在決賽再克哈薩克名將日特克耶夫（Askhat Zhitkeyev），為蒙古首度贏得珍貴的奧運金牌。一夜成名之後，納丹四年後一場驚心動魄的比賽，當上傳奇人物。

納丹為蒙古首奪奧運金牌，成為國家英雄。（Getty Images）

【蒙古國家英雄——納丹傳奇】（按圖放大）

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倫敦奧運扣人心弦的4強戰

納丹在此之前，從未贏得世界大賽錦標，就連亞洲錦標賽最佳成績亦在2007年只得過銀牌。2008北京奧運爆冷奪冠後，兩度在亞錦賽奪銅，算不上是天王級選手，直到2012倫敦奧運。

4強納丹遇上韓國選手黃禧太，比賽期間他左膝嚴重受傷，前十字韌帶撕裂看似無法繼續之下，他憑無比意志捱得決賽資格。即使在決賽因傷重下，2分鐘便被俄羅斯選手海布拉伊夫（Tagir Khaibulaev）擊倒，他以勇氣和堅毅贏得這面彌足珍貴的銀牌，讓他成為蒙古以至全球家傳戶曉的名字。

納丹2012倫敦奧運一面憑驚人毅力奪得的銀牌，令他成為傳奇人物。（Getty Images）

打到隊友入ICU

賽後他要坐輪椅飛返蒙古，並晉身國家柔道教練團隊一員。正當眾人以為退出前線，納丹一次又一次奇蹟復出賽場，創出令人驚訝的成績。2015年世錦賽得到銅牌，是他在賽事歷來首次踏上頒獎台，2016年首度在亞錦賽封王，之後一年再次在世錦賽奪銅。

納丹在蒙古體育界舉足輕重，2020年8月，他在沒有對手的情況下，當選蒙古奧運委員會主席，當時他只有35歲。不過近日他涉及一宗嚴重案件，體育網站InsideTheGames引述蒙古媒體報道，納丹因嚴重傷人被扣留。

消息指，受害者為跟納丹同年的好友額爾登畢力格（Erdenebileg Enkhbat），他亦是著名柔道選手，曾贏得2012年世界盃100公斤以下級別金牌和2013年大滿貫賽事同級別銀牌。報道指，額爾登畢力格被打至腦部嚴重受傷，正在深切治療部醫治，消息一出，即令蒙古社會嘩然，暫時未知納丹為何對老友出如此重手的原因。

納丹是蒙古體育界傳奇人物。（Getty Images）

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