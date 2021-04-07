歐聯｜利物浦靠沙拿搶回一線生機　皇家馬德里先下一城晉級機會大

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-07 10:37

歐聯8強首回合展開，皇家馬德里主場以3：1擊敗利物浦。利物浦領隊高普表示，沙拿的入球帶給他們一線生機。

皇馬在27分鐘先開紀錄，卻奧後場長傳，巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞憑速度優勢，從尼達利菲臘斯及阿歷山大阿諾特之間殺出來，心口一控，壓過兩人，在禁區邊起腳射入。

【雲尼斯奧斯為皇馬先開紀錄（按圖逐格睇）】

36分鐘，再次是卻奧斯長傳，阿歷山大阿諾特頭槌解圍失誤，將皮球頂回中路，馬高阿辛斯奧笑納大禮，過了利物浦門將艾利臣比加後射入，皇馬半場領先2：0。馬高阿辛斯奧連續4場比賽建功，腳風很順。利物浦上半場表現疲弱，沒有攻門。

【阿歷山大阿諾特犯錯，馬高阿辛斯奧射入（按圖逐格睇）】

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【馬高阿辛斯奧入球片段（按圖睇片）】

今場兩隊後防不整，利物浦續有華基爾雲迪積克缺陣，要由尼達利菲臘斯及奧辛卡巴克拍檔踢中堅，皇馬則有沙治奧拉莫斯及華拉尼避戰，其中華拉尼在賽前確診新冠肺炎。

51分鐘，利物浦取得重要的作客入球，迪亞高祖達殺入禁區，他的射門雖然未能威脅大門，但落到穆罕默德沙拿腳下，後者射入，為利物浦追成1：2。

沙拿在下半場射入，幫利物浦取得作客入球。（Getty Images）

高普賽後稱沙拿的入球為一線生機。（Getty Images）

皇馬今場的控球雖然稍在利物浦之下，但15次射門7次中目標，埋門威脅高於僅1次中目標攻門的利物浦。65分鐘，莫迪歷在禁區右路地波傳中，準確找到雲尼斯奧斯，這名巴西鋒將第一時間起右腳射入，幫皇馬鎖定3：1勝局。

雲尼斯奧斯今場梅開二度，幫皇馬在首回合贏3：1。（Getty Images）

利物浦領隊高普承認今場球隊踢得太差，尤其是上半場，他說：「我們踢得不夠好，未能為皇馬製造到問題。我們令皇馬踢得太容易了。」他表示幸好在下半場取得作客入球，「我們不配獲得更多，但下半場及那個入球不錯，給予我們一線生機。」

翻查往績，皇馬對上16次在歐聯淘汰賽首回合領先，當中有15次都能夠晉級，除了18/19球季在16強遭阿積士淘汰。

歐聯8強球隊簡介（按圖放大）

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