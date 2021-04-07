歐聯｜迪布尼閃耀領曼城先拔頭籌　多蒙特翼鋒：這個球證要查一查

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-07 09:25

英超的曼城在歐聯8強先拔頭籌，主場以2：1擊敗多蒙特。在上半場，多蒙特中場祖迪比寜咸的入球被判「詐糊」，引起爭議。

曼城中場奇雲迪布尼表現非常好，他在19分鐘策動攻勢，在中路擺脫對方，帶波推進，至禁區頂傳予傳左路的菲爾科頓。雖然科頓的傳中略門而過，但另一邊的馬列斯接應，傳予迪布尼近門推射入網，助曼城領先1：0。

【迪布尼策動並射入開紀錄入球（按圖逐格睇）】

+ 5 + 5 + 5

36分鐘出現今場的爭議性判決，曼城門將艾達臣摩拉斯出到禁區外控球，他腳內檔控高，之後打算大腳解圍，但此時多蒙特小將祖迪比寜咸趕到，伸腳搶到皮球，射入空門。不過，球證吹罰比寜咸侵犯艾達臣在先，入球無效。有媒體指，球證在比寧咸射入網前已經鳴哨，所以VAR不能介入。

【比寧咸有沒有侵犯到艾達臣？（按圖逐格睇）】

+ 4 + 4 + 4

【比寧咸有沒有侵犯到艾達臣？（按下圖看影片）】

Feel sorry for Dortmund man, how’s this a free kick to ederson? pic.twitter.com/BARGaJH8fj — Mushh 7 (@Mushinho_) April 6, 2021

This Ref needs checking! 🤦🏽‍♂️ — Jadon Sancho (@Sanchooo10) April 6, 2021

今場缺陣的多蒙特中場查頓辛祖在Twitter上表示：「這個球證需要查一查（This Ref needs checking）。」最搞笑的是，有球迷留言：「來加盟曼聯吧，我們有付錢給球證。」這個留言獲得最多網民的讚好，令到曼聯躺着也中槍。

球證指比寧咸侵犯艾達臣，向他出示黃牌。（路透社）

曼城半場領先1：0。「藍月亮」今場形勢佔優，控球比率達62%，射門11次，當中5次中目標，高於7射3中的多蒙特。曼城的科頓在下半場有不少埋門機會，但未能建功。

馬高列奧斯一度為多蒙特追平。（Getty Images）

84分鐘，多蒙特的艾寧夏蘭特妙傳，馬高列奧斯入楔接應，把握到曼城後防的漏洞，推入禁區射成1：1。

科頓完場前建功，為曼城絕殺。（Getty Images）

90分鐘，迪布尼展現傳球大師的級數，他策動攻勢，長傳入禁區，根度簡橫傳，由科頓射入，幫曼城在主場先贏2：1。

迪布尼被選為今場最佳球員。（Getty Images）

歐聯8強球隊簡介（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

艾寧夏蘭特的7大優點（按圖進入）

【同場加映】歐聯史上最快攻入20球的名將（按圖放大）