【歐聯】旁證完場後即搵夏蘭特攞簽名　簽完黃牌都仲未夠喉

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-07 12:01

多蒙特作客不敵曼城1：2的歐聯8強首回合賽後，旁證蘇維利（Octavian Sovre）在球員通道與多蒙特射手艾寧夏蘭特「搭膊頭」，有說有笑，之後蘇維利突然拿出黃牌和紅牌，向夏蘭特索取簽名。 這場比賽的評述員夏格維斯及尼史葛都批評蘇維利的行為，斥他幼稚。

【旁證蘇維利叫夏蘭特在黃牌、紅牌上簽名（按圖放大）】

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比賽完結後，鏡頭影到職球員步入球員通道，來自羅馬尼亞的旁證蘇維利與夏蘭特並肩而行，夏蘭特的手搭在蘇維利肩上，有說有笑。蘇維利之後向夏蘭特索取簽名，他用腋下夾住旁證旗，從口袋中掏出一面黃牌，讓夏蘭特簽名。夏蘭特簽完一次後，蘇維利還未滿足，再叫他簽在一面紅牌上。夏蘭特簽完後，將筆還給他，之後離開。

夏蘭特為蘇維利簽名時，湯馬士迪蘭尼、基奧雲尼雷拿及史東斯等多名多蒙特及曼城球員路經見到。

【夏蘭特為旁證蘇維利簽名片段】

A referee’s assistant should not be asking a player for autographs after a match in the tunnel as happened with Haaland.

UEFA won’t want to see this surely pic.twitter.com/nA94n3k27W — Rob Harris (@RobHarris) April 6, 2021

兩位曾效力曼城的前英格蘭國腳夏格維斯及尼史葛是今場的評述員，兩人見到賽後旁證向夏蘭特索取簽名的一幕，覺得很不妥。夏格維斯說：「球證也可以是球迷，但你不能當住其他球員這樣做，這看來不太妥當。」尼史葛則說：「這根本不是適合的時機做這件事，這是一件幼稚的事。」

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【今場爭議時刻：比寧咸搶走艾達臣腳下球射入空門，但被吹罰在先。比寧咸有沒有侵犯到艾達臣？（按圖逐格睇）】

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不過，曼城領隊哥迪奧拿就覺得旁證完場後向球員索簽名沒有問題。他說：「有人告訴我這件事，或者他是球迷，為何不可？球證表現很好，沒有問題。VAR見到沒有12碼，而比寧咸那個判決，他的腳的確伸得較高。球證是完美的。」

歐聯8強球隊簡介（按圖放大）

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艾寧夏蘭特的7大優點（按圖進入）

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