【行山】曾淑雅復活節行龍蝦灣郊遊徑　白色小背心迎接炎熱天氣

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-07 13:26

在復活節長假期，曾淑雅（Jumbo）與妹妹帶媽媽去行山，她們還帶上愛犬Bubu。她們行的路線是龍蝦灣郊遊徑，途經291米高的大嶺峒。雖然這條郊遊徑路程不長，但曾淑雅表示沿途較少樹蔭，如果天氣熱去行，一定要帶夠水及做足防曬準備。

曾淑雅在Instagram分享在復活節假期的行山路線，她與媽媽、妹妹及Bubu在龍蝦灣出發，行龍蝦灣郊遊徑，初段上石級，登上216米高的平托坑山，之後沿山脊走，再上最高點291米的大嶺峒。過了大嶺峒後，就不斷落山，去到大坑墩的停車場。完成龍蝦灣郊遊徑後，可以入到燒烤場，到觀景台或者放風箏的區域郊遊。

【曾淑雅與家人在復活節行龍蝦灣郊遊徑】

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曾淑雅這次行山上身穿了白色小背心，還露出纖腰，下身則是leggings，有眼利的網民發現leggings上印有她的英文名Jumbo Tsang。

曾淑雅表示這條是全家歡的路線，全程約3公里，但她行山當日的氣溫比預期炎熱，而且她指這條路線較少樹蔭，她當日行到上山頂才感到有風。在天氣熱時行山，當然吃力，但她準備充足，帶夠食水。她亦為愛犬Bubu準備，讓牠可以濕住身行，避免牠中暑。水之外，曾淑雅亦帶了掛頸風扇去行山。

據漁護署的郊野樂行網站，龍蝦灣郊遊徑的林蔭遮蔽度低，雖然綜合難度只有2星，但坡度及路面狀況都有3星。龍蝦灣郊遊徑的交通不算太方便，起點及終點都沒有公共交通工具，最近的巴士站或小巴站在大坳門路。

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