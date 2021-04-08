【行山】陳茵媺帶仔女行南丫島遇毒蛇　大仔差點踩在青竹蛇上

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-08 18:18

陳茵媺昨日帶子女到南丫島行山，途中遇上一條鮮綠色的蛇，長子Aiden還差點踩在蛇上，幸好她及時拉住Aiden遠離牠。 陳茵媺雖然不是專家，但她估計此蛇有毒。資深生態導賞員吳良貴看過陳茵媺拍到日照片後，認得此蛇為青竹蛇，確實有毒。

陳茵媺在Instagram上分享昨日到南丫島行山的經歷，她表示7歲的長子Aiden差點踩在一條蛇上，她當時尖叫，及時拉開Aiden。雖然她的小朋友以前都曾經跟寵物蛇玩耍，但這條是野生蛇。她表示自己不是蛇類的專家，但她見這條蛇是綠色，估計是有毒的。

陳茵媺續寫到，女兒Camilla之後說，Aiden是蛇年出世，相信這條蛇都不介意的；陳茵媺聽到女兒這番話後，笑到她快暈倒了。

【陳茵媺行南丫島遇毒蛇及其他行山相】（按圖進入）

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陳茵媺在安全距離下影低這條鮮綠色的蛇，還將照片擺上網。資深生態導賞員吳良貴看過照片後，認為這條是有毒的青竹蛇。吳良貴指，這種蛇的尾巴有紅斑，所以又叫「赤尾青竹」，唇上有明顯的白紋平衡伸至身體兩旁，因此又名「白唇竹葉青」。吳良貴表示，青竹蛇是樹棲的蛇類，牠們很多時停留在樹上，行山經過樹旁都要留心。

青竹蛇的香港最常見的毒蛇，但毒性甚少致命。被咬後的話，傷口紅腫劇痛，凝血功能被破壞或引發全身出血。

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