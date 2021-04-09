【歐霸】曼聯作客兩球淨勝格蘭納達　般奴雙重幸運攻入奠勝球

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-09 08:54

「球證被騙了」，這是曼聯名宿史高斯賽後的評語，球隊中場靈魂般奴費南迪斯末段博得12碼並親自操刀建功，協助紅魔鬼奠定勝局，作客兩球淨勝西甲的格蘭納達，出線形勢相當有利。

歐霸盃8強首回合，曼聯先作客西甲的格蘭納達，主帥蘇斯克查依舊派出般奴費南迪斯﹑普巴及拉舒福特等主力出戰，最後一關改由迪基亞把守。

作客的曼聯在上半場中段打破缺口，一次十分簡單的組織，拉舒福特入楔走位突破越位陷阱，隊長馬古尼後場一記恰到好處的長傳，「福仔」乖巧地一控並趕及在門將出迎前起腳，31分鐘先開紀錄。

The Touch. The Control. The Finish.

Marcus Rashford is unbelievably good.pic.twitter.com/VYd1Yneifw — ᥅ (@TheFergusonWay) April 8, 2021

戰至比賽末段，般奴費南迪斯在禁區內倒地，球證直指12碼點。般奴親自操刀12碼，被格蘭納達門將捉到路，幸好力度夠照樣入網，攻入今季各大賽事的第24個入球。

重看事發經過，曼聯左路一次傳中，卡雲尼力壓兩名對方守衛跳頂出界，後方的般奴與格蘭納達的恩伊迪基爭位時，疑被對手打中臉部，般奴隨即掩面倒地。

現擔任評述員的曼聯名宿史高斯，賽後直言不認同這個12碼判決，「第2個入球有雙重的幸運成份，般奴與對手的碰撞並不明顯，若交給VAR的話將一目了然，相信必定會推翻。般奴身處的位置與皮球有一段距離，只是他做得太好成功騙到球證了。另外，般奴的12碼處理不算太好，帶點運氣才取得保險球。」

曼聯由般奴攻入奠勝一球，首回合作客兩球擊敗格蘭納達，出線4強形勢大好。即使如此曼聯返回奧脫福亦有些隱憂，事關馬古尼﹑麥湯米尼及勞基梳爾3人今仗領黃，將無緣在次回合中披甲，為紅魔鬼晉級增添一點變數。