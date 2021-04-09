【歐霸】天降異象　閉門作賽竟有裸男突襲格蘭納達球場

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-09 10:13

疫情下作賽，閉門作賽亦成新常態，球員們亦適應了沒有球迷的日子。球迷亂入球場，過往不時發生，如今竟然在格蘭納達對曼聯的歐霸盃8強中再現，一名裸男在開賽早段突入球場，究竟他是如何過五關斬六將進入球場呢？

瘋狂球迷衝入球場，這種行徑過往屢見不鮮，有的是為了與心愛球星合照；有的是為了帶出各自訴求；有的只是為了「搶Fo」。一切過往常見的畫面，因為一場疫情而愈來愈陌生，莫講是球迷「亂入」球場，如今看台上看到觀眾才是新鮮事。

歐霸盃8強首回合，格蘭納達主場迎戰曼聯，開賽僅5分鐘，竟然有一名留鬚的裸男出現在電視畫面中，這名男子展開雙手在球場「奔放地」狂奔，鏡頭隨即移向附近的拉舒福特身上，「福仔」露出一臉狐疑又帶點無奈，「想問係發生緊咩事？」。

球賽閉門進行時，球場保安明顯沒有以往般嚴密，當裸男跑向球場另一端時，接近邊線時倒地，球場內的警察上前將該男子制服，並帶離球場，沒有對球賽有太大影響。

若果這名裸男是普通球迷的話，他的闖關能力實在不差，事關今仗是閉門作賽，理論上沒有球迷能夠進入球場範圍。這名裸男先要成功闖進球場，再經不同通道走到球場範圍，加上球場應該佈滿閉路電視，要成功在場上裸跑亦殊不簡單，抑或是西班牙球場的守衛太不深嚴。

「裸男突入」歐霸賽場當然在網上瘋傳，有球迷笑言這名瘋狂球迷與曼聯舊將費蘭尼有所相似，亦有人指他像美國處境劇《Brooklyn 99's》的男演員Adrian Pimento。

曼聯今仗憑拉舒福特及般奴費南迪斯上﹑下半場各建一功，首回合作客兩球淨勝格蘭納達，為晉級4強打好基礎。