【足球熱話】4月8日爸爸基沙文　另類帽子戲法一日滿足3個願望

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-09 15:58

4月8日，對一般人而言，可能只是個平平無奇的一天；對於巴塞隆拿球星基沙文而言，他的二女兒在當日誕生，這一天是三重特別的一天，事關基沙文可以在同一天慶祝三個小孩的生日。

「有咩開心得過有兩個仔女？」，答案是有3個子女，巴塞隆拿球星基沙文達成了這個願望，他透過社交網站公布，妻子Erika在周四（8日）誕下女兒Alba。

基沙文與妻子齊齊發文慶祝女兒出生，妻子Erika稱4月8日是難忘的一天。（Instagram截圖）

4月8日，對基沙文來說是非常特別的一天，不單止幼女Alba的生日，而5歲的長女Mia與兩歲的兒子Amaro在同在4月8日誕生。兩名子女在同日生日，概率已是超過13萬3份之一，如今全家3名子女也同日出生，機率僅是4862萬分之一，基沙文創下一個另類又罕見的「帽子戲法」。

基沙文是球圈的「愛妻號」，特意缺陣訓練陪伴臨盆的妻子Erika。（Instagram截圖）

五年抱三的基沙文，雀躍萬分，稱二女兒來到世上已是恩賜，並指她將有世界上最佳的姐姐及哥哥。基沙文妻子Erika同樣直言，4月8日就是他們一家的日子。此話絕不為過，基沙文可以「一次過滿足晒三個願望」，一個生日會，全家小朋友也可慶祝，對父母而言是非常方便。

基沙文的長女Mia在2016年誕生。（資料圖片／Getty Images）

巴塞隆拿今周末將鬥皇家馬德里再度上演「國家打吡」，大戰在即，家庭為先的基沙文當然缺陣周四的操練，陪伴在妻子身邊，能否在大戰中披甲仍然是未知數。

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