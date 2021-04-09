【東京奧運．帆船】小艇港將洛雅怡資格賽奪季　鎖定第34張入場券

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-09 19:30

東京奧運百日倒數臨近之際，香港隊再奪一項資格，20歲的港將洛雅怡（Stephanie Norton）為香港在雷射輻射型帆船鎖定一個席位，成為近25年來香港第一人。

正於阿曼舉行的穆薩納公開錦標賽，同時是東京奧運的亞洲及大洋洲區資格賽，在女子雷射輻射型帆船項目中，洛雅怡最終共有47個罰分，總成績排行第3，以17分之差屈居於印度的Nethra Kumanan之後。

由於冠軍由歐洲選手Emma Savelon奪得，洛雅怡和Nethra Kumanan作為排名最高的兩名亞洲及大洋洲區運動員，雙雙獲得奧運資格。

洛雅怡為香港奪得奧運入場券。（香港帆船運動總會／Guy Nowell）

香港雖是奧運滑浪風帆的常客，但小艇類別卻是自1996年後，都未嘗有港將出賽，洛雅怡因而成為自1996年以來，首位為香港奪得帆船小艇資格的運動員，也是香港史上首位經由資格賽奪得帆船小艇資格的選手。帆船項目之下，香港亦已奪得1席男子、及1席女子滑浪風帆的資格，經去年初的隊內遴選後，原定分別由鄭俊樑及陳晞文出戰，但由於奧運延期一年，未知會否重新選拔。

奧運帆船賽事將於7月25日至8月4日，在日本湘南地區的江之島舉行。

【除洛雅怡奪得的雷射輻射型帆船資格外，香港隊已獲得的33個東京奧運資格】（按圖放大）

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穆薩納公開錦標賽中，香港其他運動員亦有相當優秀成績，49人型帆船代表隊的Akira Sakai和Russel Aylsworth，及香港49人FX型帆船代表隊的高文莉（Molly Highfield）和蔡穎姿，分別在所屬項目奪得銀牌。

香港帆船運動總會指，港隊「克服了長時間的不確定性，於2020年多個月內都沒法進行本地或外地訓練」，原定2月的亞錦賽亦取消，但其後順利在中東完成數個月的特訓，最終成功爭取佳績。