【行山】大東山登山口出現兩枝神秘木柱　漁護署解釋木柱內有乾坤

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-10 13:43

大家由伯公坳行上大東山時，有沒有發現路邊多了兩枝奇怪的矮木柱？這兩枝木柱左右對立，面向山徑的一方都有個小開口，而開口中還有紅色的燈光閃動。究竟這是什麼裝置？漁護署回覆指，這兩條木柱是人流量統計器。除了上大東山的鳳凰徑第2段外，釣魚翁郊遊徑及麥理浩徑第4段都有這套裝置。

由伯公坳起步，逆走鳳凰徑第2段往大東山，經過涼亭及郊遊設施，沿石級而上，行了不到1分鐘，就發現山路兩旁有兩枝人工豎立的矮木柱。這兩枝木柱的高度約到大腿處，它們穩坐泥土之中，十分穩固，表面似有經過打磨及光油加工。最特別的是，兩枝木柱面對行山徑的一面，皆有一個窄長的開口，開口高度僅約一個手指頭。

【由東涌道馬路行上去人流量統計器木柱位置】

木柱上及附近皆沒有任何介紹牌、編號、字眼及標記。記者蹲在行山徑上，往其中一條木柱的開口望入面，第一眼見到的是一片漆黑，但突然發現有一盞紅燈眨動。

【多角度看人流量統計器，其中一枝開口發出紅光】

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負責管理郊野公園的漁護署回覆記者指，這兩枝木柱是人流量統計器。漁護署表示大嶼山鳳凰徑第2段是熱門遠足徑，署方在2月中在該遠足徑近伯公坳的入口處安裝人流量統計器，冀統計經該處進出山徑的人次。漁護署未有提供這個統計器測量到的大東山人流數據，署方表示該統計器測試了兩個月，現正審視其效用。

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漁護署在2017年在郊野公園個別地點安裝人流量統計器，收集人流數據以協助資源調配及管理工作。現時有關統計器分別位於釣魚翁郊遊徑、麥理浩徑第4段、鳳凰徑第2段及擬議紅花嶺郊野公園山徑。漁護署會按管理需要不時增加統計器的數目或調整其位置。

漁護署表示在麥徑第4段都有類似裝置。（資料圖片/顏銘輝攝）

漁護署解釋，該統計器由紅外線發射器及人流計數終端器組成，分別安裝在兩支木柱上，以記錄在兩者之間通過的行人數量。記者發現，其中一枝木柱的開口有幾粒碎石，不知是有行山人士貪玩放入去，還是有風將碎石吹進去？漁護署表示，任何物件阻擋發射器與終端器之間的紅外線都會影響人流量統計器的運作。

漁護署強調有關統計器旨在協助署方有效管理郊野公園，呼籲行山人士切勿干擾統計器的運作。漁護署將加裝指示，說明木柱內裝有紅外線人流量統計器。