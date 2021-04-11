西甲．國家打吡｜皇馬雙殺巴塞上榜首　賓施馬演後腳　碧基遭寸爆

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-11 11:37

西甲「國家打吡」由皇家馬德里主場對巴塞隆拿，皇馬賽前以63分排第3、巴塞則以65分排第2，雙雙屈居於66分的馬德里體育會之後，意味這場大戰成為今季聯賽冠軍誰屬的關鍵。 雖然傷兵滿營、又連場大戰，但皇馬憑早段連入兩球，單季「雙殺」巴塞，暫時在同分下壓過少賽一場的馬體會。

賽事展開僅13分鐘，皇馬已領先，盧卡斯華斯基斯右路快放到禁區側傳中，賓施馬近柱搶點，施展一記後腳射門破網成1：0。28分鐘，皇馬在禁區頂左側搏得罰球，卻奧斯主射直入，皇馬領先至2：0，這更是皇馬21年來首次以罰球直入攻破巴塞大門。補時階段，美斯在右路開出角球想直接彎入網，但僅能中遠柱彈出。

賓施馬的精彩後腳入球（按圖放大）：

下半場，迪史堤芬奴球場上空下起滂沱大雨，令傾力反撲的巴塞更舉步為艱，奧斯卡文古沙60分鐘在小禁區頂篤入，追近至1：2，但巴塞終無力再拉近比數。皇馬縱有卡斯米路在90分鐘領紅被逐，仍保住2：1勝局，繼首循環3：1擊敗巴塞後，季內「雙殺」這支死敵。

數據顯示，巴塞從未曾試過一季聯賽遭皇馬雙殺後，仍能奪冠，但首三名始終分差極接近，餘下8輪賽事形勢仍難以估計。

國家打吡戰下半場雨勢極大。（Getty Images）

既是國家打吡，賽後當然不乏爭議，當中焦點是84分鐘，皇馬後衛費蘭特文迪疑在禁區近底線前拉低巴夫韋迪，但球證無表示、亦未有翻看影像，引起巴塞主帥朗奴高文賽後怒批；碧基賽後向球證投訴補時不足，亦惹來莫迪歷即場當面嘲諷，他被拍得向碧基說道：「你要去向球證投訴吧？你還想補幾多分鐘呢？」

莫迪歷被拍到賽後寸爆碧基：

Modric: "You're waiting for the ref to complain huh?"



Piqué: "Well, four minutes..."



Modric: "How many more do you want?"pic.twitter.com/EoIiBCXayC — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) April 10, 2021

美斯濕身換衫遭球迷嘲跑動不足 C朗離開後再沒入球

另一惹來球迷談論的畫面，在於暴雨之下，美斯在80分鐘到場邊換掉濕透的球衣及打底衫，直播畫面可見「球王」脫衣時全身發抖，似乎相當寒冷。

雖然換衫情有可原，但毒舌的球迷仍嘲諷他，指他或許是因為在場上跑動不多才會這麼冷；也有球迷貼出已故球王馬勒當拿踢得滿身泥濘的照片，指：「美斯永遠無法成為馬勒當拿，他是一個僅因為下雨就要換球衣的傢伙。」

美斯換衫遭球迷嘲諷（按圖放大）：

換波衫一事當然只是球迷趁機「抽水」，但美斯的數據確實不爭氣，當世球王在國家打吡（5場西甲、2場國王盃）已連續7場沒有交出入球和助攻，無獨有偶，他在國家打吡的「數據荒」正是自2018年夏季、C朗拿度離開皇馬後出現。此前，美斯共在國家打吡轟入26球，至今仍是國家打吡史上首席射手。

美斯早前曾公開宣稱希望今季後離開巴塞，雖然有傳他或轉軚留隊，但若他真的離開，他的最後一個國家打吡入球，將停留在2018年5月6日（香港時間5月7日凌晨），巴塞在主場以2：2賽和皇馬，該仗也是C朗拿度轉會祖雲達斯前，最後一次出戰西班牙國家打吡。

英超第31輪直播賽程（按圖放大）：