拳擊熱話｜美女拳手性感內衣過磅　遭對手狠批　結局神反轉贏掌聲

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-11 14:06

拳擊賽事賽前的過磅儀式、兩名拳手決鬥前的互動，往往能引起許多話題。澳洲女拳手貝治絲（Ebanie Bridges）早前在世界冠軍腰帶戰前穿性感內衣過磅，遭對手狠批「侮辱拳擊」，她在比賽死鬥過後，被打得判若兩人，卻贏盡拳迷、傳媒和對手的尊重。

現年34歲的貝治絲綽號「金髮轟炸機（Blonde Bomber）」，生涯5戰全勝、2次KO對手，昨日（10日）與英國拳手歌特妮（Shannon Courtenay，生涯7勝1負）爭奪懸空的WBA（世界拳擊協會）女子雛量級世界冠軍腰帶。

兩人前日一同出席過磅儀式，歌特妮如大部份女拳手般，以運動內衣和運動褲裝束上磅。未料貝治絲上磅前一口氣脫去所有外衣外褲，以一身性感的蕾絲內衣上磅，終以117磅成功過磅。

貝治絲以蕾絲內衣過磅（按圖放大）：

穿內衣引人留意女子拳擊 對手不認同：請尊重比賽

過磅儀式後，貝治絲成為了網絡熱話，性感過磅照獲廣傳，她在instagram說自己「好像令互聯絡壞掉了」。其實穿蕾絲內衣過磅是貝治絲的風格，她認為這樣才能吸引更多人留意女性拳擊，但對手歌特妮並不認同，她憤怒地說：「我是一個搏擊運動員，不是內衣模特兒，這是一場世界冠軍戰，尊重一下比賽吧！」

歌特妮對於貝治絲的行為曾感不滿。（Getty Images）

歌特妮進而指出，許多前人多年來努力不懈，才令女性在拳擊界獲得今時今日的地位，「像Katie Taylor（2012奧運拳擊金牌），她以努力和決心取得成功，為何你（指貝治絲）要如此不尊重拳擊，還以自己的衣着去侮辱這項運動？」

貝治絲對於歌特妮的意見不以為然，僅指她「反應過激」。不過比賽和賽後的結局，卻令人跌眼鏡。

貝治絲常在過磅儀式和社交網絡展現性感一面，但為了拳擊，她付出大量血汗（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

眼睛受傷仍單眼相搏 幾乎爆冷贏盡讚賞

貝治絲的行為未必人人認同，但以內衣過磅吸引眼球，不代表她對拳擊不認真、不努力。上到擂台，兩人再沒有多餘動作，拳拳到肉。雖然世界排名第6、更年輕的歌妮特技高一籌，將貝治絲貝的左眼更轟成了一個紫黑色腫塊，但貝治絲「單眼」作賽下仍然有精彩演出，到第7回合時施展連環重拳，令她幾乎成功「爆冷」擊倒對手。

最終經歷10回合的死鬥後，兩人傷勢都不輕，可說與賽前判若兩人。最終歌特妮獲一致判定以98：92勝出，奪得世界冠軍頭銜。比賽過後，貝治絲與歌妮特亦放下賽前的爭辯，口腫臉腫地搭着肩膀拍照、並碰碰拳頭，流露運動員、對手的相敬之情。

歌特妮和貝治絲賽後惺惺相惜（按圖放大）：

貝治絲的表現獲得大批拳迷和媒體稱讚，證明她絕非只靠過磅衣着嘩眾取寵，拳擊名記Mark Ortega亦透過twitter大讚：「她即使輸了，亦已令盲反的人收聲，她在第7和第9回合時，眼睛根本完全睜不開，但仍然跟對手打得勢均力敵，我覺得她應該要獲得重賽的機會。」

貝治絲賽後雖然毫不介懷地展示傷勢，亦在twitter訴心聲：「我還能說什麼呢？我贏不到，但用盡了每一分心血去打這場比賽，最後3回合我什麼都看不到，但我絕不會放棄！」她亦恭喜歌特妮獲勝，「我們說到做到，證明漂亮的女孩也能打出硬朗的比賽，希望大家也覺得比賽好看吧！」